Colpo duro al traffico di fauna selvatica: arrestati 2 dei più importanti trafficanti illegali di avorio in Nigeria

Arrestati due trafficanti di avorio in Nigeria, collegati a un sequestro di 1,58 tonnellate in Vietnam: la collaborazione tra NCS e Wildlife Justice Commission dimostra l'efficacia nella lotta al traffico della fauna selvatica

In una operazione congiunta di grande rilievo, il Servizio Doganale della Nigeria (NCS), con il supporto della Wildlife Justice Commission, ha arrestato due importanti trafficanti di fauna selvatica. Questi arresti sono collegati al sequestro di 1,58 tonnellate di avorio avvenuto il 27 marzo 2024 al porto internazionale di Lach Huyen, Hai Phong, in Vietnam.

Le indagini approfondite condotte dalla Wildlife Justice Commission in risposta al sequestro di Hai Phong hanno portato all’identificazione e localizzazione del presunto spedizioniere e del fornitore dell’avorio. Questo ha portato alla loro rapida cattura da parte del NCS entro sei settimane dalla segnalazione del sequestro da parte delle autorità vietnamite.

Il primo sospettato è stato catturato dal NCS il 16 maggio 2024 nello Stato di Abia, nel sud-est della Nigeria. Si ritiene che sia il mittente della spedizione di avorio esportata dal porto di Onne, Port Harcourt, Nigeria, il 2 novembre 2023, e successivamente sequestrata in Vietnam. L’avorio, dipinto di nero e nascosto sotto un carico di corna di mucca, faceva parte di un’operazione di contrabbando sofisticata.

Il secondo sospettato è stato arrestato a Onitsha, Nigeria, il 17 maggio 2024. Si sospetta che abbia fornito parte o tutta la quantità di 1,58 tonnellate di avorio spedite dal primo sospettato a Hai Phong, in Vietnam, come spiegato da Olivia Swaak-Goldman, Direttore Esecutivo della Wildlife Justice Commission:

La rapidità con cui il NCS è riuscito a condurre indagini post-sequestro intensive per identificare e arrestare i responsabili della spedizione dimostra l’impegno della Nigeria nella lotta contro il traffico di fauna selvatica. Raggiungere tutto questo in poche settimane dalla segnalazione del sequestro dovrebbe essere riconosciuto e lodato come una pratica di eccellenza.

La minaccia alla popolazione di elefanti africani

Le popolazioni di elefanti africani affrontano una minaccia critica, con il bracconaggio che rappresenta circa il 60% delle loro morti. Sebbene le zanne di avorio siano l’obiettivo principale, anche la carne e la pelle degli elefanti vengono commercializzate. Decenni di bracconaggio e perdita di habitat hanno portato a un drastico calo della popolazione. Di conseguenza, l’elefante delle foreste africane è ora classificato come in pericolo critico, mentre l’elefante della savana africana è classificato come in pericolo nella Lista Rossa delle Specie Minacciate dell’IUCN.

Dal luglio 2021, la collaborazione tra il NCS e la Wildlife Justice Commission ha portato all’arresto di 29 sospettati e al sequestro di quasi 10 tonnellate di squame di pangolino e oltre una tonnellata di avorio. Finora, sono state ottenute 11 condanne, tra cui quella di un trafficante di fauna selvatica vietnamita di alto rango, i suoi due principali collaboratori e i principali facilitatori delle spedizioni per le reti criminali organizzate di Lagos.

Questa collaborazione di successo ha significativamente disturbato le reti criminali di Lagos che trafficano avorio e squame di pangolino in Nigeria, con le attività di traffico che hanno raggiunto il loro livello più basso in cinque anni. Notevolmente, non ci sono stati sequestri di squame di pangolino nei porti asiatici provenienti dalla Nigeria per oltre due anni.

La collaborazione tra il NCS e la Wildlife Justice Commission ha anche portato allo spostamento del traffico di avorio da Lagos ad altre parti della Nigeria e ad altri paesi, rendendo il traffico di fauna selvatica un’attività criminale sempre più rischiosa all’interno della Nigeria. La Wildlife Justice Commission rimane impegnata a supportare il NCS nel disturbare ulteriormente le operazioni di traffico di fauna selvatica dalla Nigeria.

Fonte: Wildlife Justice Commission

