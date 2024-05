Animali pungolati con scariche elettriche e lasciati agonizzanti: le immagini shock da un macello nel Pavese

Un’indagine di Essere Animali ha mostrato le condizioni disumane in cui versavano gli animali di un macello nel Pavese, costretti a subire violenze di ogni tipo

Le immagini shock provenienti da un grande macello nel Pavese lasciano attoniti riguardo al trattamento degli animali destinati alla macellazione. Tutto è partito da un’indagine condotta da Essere Animali che ha rivelato una serie di violenze e irregolarità documentate all’interno di questo stabilimento, portando all’imputazione di cinque soggetti per maltrattamento e uccisione di animali.

Le prove raccolte dall’associazione mostrano scene agghiaccianti di mucche incapaci di muoversi in modo autonomo, costrette a subire violenze fisiche e psicologiche mentre vengono trasportate e macellate. Le immagini ritraggono gli animali trascinati, tirati con cavi d’acciaio legati alle zampe o a parti sensibili del corpo, come corna o collo.

Altri sono spinti con forconi o pungolati con scariche elettriche. Alcune mucche vengono perfino lasciate a terra agonizzanti per lungo tempo prima di essere appese per le zampe e uccise, violando gravemente i protocolli di sicurezza e benessere animale.

Anche i lavoratori non indossavano dispositivi di protezione

L’indagine ha evidenziato anche gravi irregolarità negli abbattimenti e nelle pratiche di trasporto degli animali, scaricandoli in autonomia dal trasportatore senza l’ausilio del personale del macello provocando così stress, dolore e sofferenze evitabili agli animali.

Persino le condizioni di lavoro degli operatori non sembrano conformi alla legge: dai filmati non indossano dispositivi di protezione individuale ma hanno ciabatte e sandali e alcune iugulazioni sono effettuate a mani nude senza guanti protettivi.

Simone Montuschi, Presidente di Essere Animali, ha sottolineato l’urgenza di affrontare le problematiche sistemiche che affliggono l’industria zootecnica italiana e la protezione degli animali. Le immagini documentate non sono un caso isolato, dato che già in passato in questo stabilimento erano state documentate gravi condotte nei confronti degli animali.

Sono necessari dunque riforme legislative e di un maggiore impegno da parte delle istituzioni per garantire il rispetto e la tutela degli animali. È fondamentale un’azione concertata a livello legislativo e sociale per promuovere il rispetto e il benessere degli animali destinati alla produzione alimentare e un’attenzione più rigorosa e sistematica sui processi di macellazione e trasporto degli animali in tutta l’industria zootecnica.

