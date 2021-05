[VIDEO] Machu Picchu riduce i turisti, ne approfittano mamma orsa e il suo cucciolo (e non è la prima volta)

Sebbene non riceva più lo stesso afflusso di turisti a causa delle restrizioni sanitarie, Machu Picchu è aperta al pubblico, e ciononostante continua a ricevere la meravigliosa visita degli orsi andini.

Sono passati appena quattro mesi dall’ultima volta che ci siamo rallegrati con le tenere immagini di due orsi andini che passeggiavano per Machu Picchu, ed ora ci arriva un nuovo video di una mamma orsa dagli occhiali con il suo cucciolo che fanno visita all’antica città degli Incas. Senza alcun dubbio una bella sorpresa per il personale e i pochi turisti e che si trovavano nel luogo e che porteranno con loro un magnifico ricordo.

Secondo Edwin Cobos Paucar, il guardaparco dell’area protetta che ha registrato l’incantevole passeggiata tra le rovine, non si tratta della stessa mamma e del cucciolo avvistati a gennaio scorso, ma di una nuova coppia di orsi andini. Stava iniziando il suo lavoro quotidiano nel Santuario quando, circa alle ore sei del mattino nel settore della Roccia Sacra, ha notato che qualcosa si muoveva tra i cespugli, si è avvicinato ed ha visto i due orsi che, nonostante l’incontro, hanno proseguito il loro cammino tranquillamente senza spaventarsi.

Stavano camminando sotto l’Intihuatana verso la Piazza Sacra o il Tempio Principale e poi hanno continuato a camminare verso il ponte Inca” ci racconta Cobos in un’intervista.

Maggiori informazioni sugli orsi andini

Conosciuti anche come orsi dagli occhiali, questa è l’unica specie di orsi al mondo ad abitare in Sudamerica. Questo mammifero carnivoro misura, a seconda del sesso – più grande il maschio più piccola la femmina – tra i 130 e i 190 centimetri di altezza e pesa in media tra gli 80 e i 125 kg. A causa della sua vulnerabilità, si sono dovute attivare delle misure e delle azioni necessarie per garantire il recupero della popolazione di questa specie.

Machu Picchu fa parte dell’l’habitat degli orsi dagli occhiali, e negli ultimi anni sta diventato molto comune vederli lasciare momentaneamente la fitta giungla montuosa ed aggirarsi tra i resti di questo favoloso complesso archeologico. E noi ne gliene siamo molto grati.

