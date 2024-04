Torna lo sciopero globale per il clima, il 19 aprile i Friday For Future di nuovo in piazza

Fridays For Future programma un nuovo sciopero globale per il clima venerdì 19 aprile: decine di migliaia di giovani torneranno nelle strade e nelle piazze di tutto il mondo per chiedere giustizia climatica

Il movimento ambientalista Fridays For Future è pronto per il nuovo sciopero globale per il clima previsto per venerdì 19 aprile. L’obiettivo è sempre uno: mobilitare l’opinione pubblica e i decisori politici contro i progetti fossili e per una transizione energetica più sostenibile e inclusiva.

Abbiamo bisogno di riprenderci il futuro. Di agire per il benessere collettivo, fermando i progetti fossili confermati con il Piano Mattei come il raddoppio del gasdotto Tap, realizzando qui come altrove una transizione a pianificazione democratica – dice Martina Comparelli, una delle voci prominenti del movimento – mentre gli interessi delle lobby fossili continuano a finanziare gli Stati responsabili di guerre.

Il prossimo G7 in Puglia sarà di fatto un’altra occasione (speriamo non persa) per discutere di questi temi, ma le aspettative sono alte in vista della necessità di risposte concrete e tempestive.

L’annuncio dello sciopero è stato fatto in collaborazione con altre realtà sociali, sindacali e transfemministe, inclusi il collettivo di fabbrica GKN e il gruppo Giovani Palestinesi Milano, sottolineando la natura intersezionale della lotta contro il cambiamento climatico.

Il giorno successivo allo sciopero, il 20 aprile, si terrà a Milano un corteo di convergenza nazionale, mirato a unire diverse voci e forze in una manifestazione di solidarietà e richiesta di azione urgente.

📣 Lo Sciopero Globale per il #Clima del 19 Aprile aplificherà lotte e rivendicazioni dei territori di tutta Italia. Qui leggiamo le parole del Gruppo di Aversa, città della Terra dei Fuochi compresa tra Napoli e Caserta, alle prese con una complessa gestione dei rifiuti. 1/2 pic.twitter.com/TnHINGlRoe — Fridays For Future Italia (@fffitalia) April 15, 2024

Questo nuovo sciopero per il clima segue la crescente tendenza di attivismo giovanile che cerca di spingere i governi a prendere misure più efficaci e immediate per affrontare la crisi climatica globale, enfatizzando l’importanza della partecipazione democratica e dell’equità nella lotta contro il riscaldamento globale. La nostra speranza è che vengano ascoltati.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: