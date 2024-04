Sai che produciamo ben 1 milione di sacchetti di plastica al minuto?

Ogni anno produciamo oltre 500 miliardi di sacchetti di plastica: una petizione punta a cercare di ridurre del 60% la produzione globale di plastica entro il 2040

I sacchetti di plastica rappresentano uno dei simboli più evidenti della crisi ambientale legata alla plastica. Ogni anno, nel mondo, vengono prodotti oltre 500 miliardi di sacchetti di plastica, equivalenti a un milione di sacchetti al minuto. Questi sacchetti, spesso utilizzati per pochi minuti, hanno un impatto devastante sull’ambiente e sulla salute umana anche perché il 95% di tutta la plastica negli Stati Uniti non verrà riciclata.

La produzione massiccia di sacchetti di plastica comporta una serie di conseguenze negative. In primo luogo, la plastica utilizzata per la loro produzione deriva principalmente da fonti petrolifere, contribuendo così all’incremento delle emissioni di gas serra e all’esaurimento delle risorse non rinnovabili. Inoltre molti sacchetti vengono dispersi nell’ambiente dopo essere stati utilizzati, finendo per contaminare terreni, acque e ecosistemi marini.

Il problema dei sacchetti di plastica non si limita alla loro dispersione nell’ambiente, ma riguarda anche il loro impatto sulla vita selvatica e sulla catena alimentare. Molte specie marine e terrestri, infatti, ingeriscono i sacchetti di plastica scambiandoli per cibo, con conseguenze spesso fatali.

A ciò si aggiunge il fatto che i sacchetti si disgregano in piccoli frammenti, noti come microplastiche, che possono essere ingeriti da pesci e altri animali marini, entrando così nella catena alimentare e potenzialmente raggiungendo anche l’uomo attraverso il consumo di pesce.

L’obiettivo di ridurre del 60% la produzione globale di plastica entro il 2040

L’uso e lo smaltimento irresponsabile dei sacchetti di plastica rappresenta quindi una minaccia significativa per gli ecosistemi e la biodiversità, nonché per la salute umana. È urgente adottare misure concrete per affrontare questo problema, riducendo drasticamente la produzione e l’uso di sacchetti di plastica monouso.

La Giornata della Terra 2024 ha sottolineato proprio l’importanza di porre fine alla produzione di plastica monouso, incluso il grande numero di sacchetti di plastica prodotti. Il tema dell’evento di quest’anno è stato proprio “Pianeta contro Plastica”, un appello urgente per porre fine alla dipendenza dalla plastica.

L’obiettivo di ridurre del 60% la produzione globale di plastica entro il 2040 è una sfida ambiziosa ma necessaria per proteggere il nostro pianeta e le generazioni future. Secondo Earthday.org, l’organizzazione ambientalista che coordina la campagna a livello mondiale, è fondamentale costruire un futuro senza plastica per le generazioni a venire.

È fondamentale promuovere alternative sostenibili ai sacchetti di plastica, come ad esempio l’uso di sacchetti riutilizzabili o materiali biodegradabili. Inoltre è necessario sensibilizzare la popolazione sui rischi associati all’uso e allo smaltimento dei sacchetti di plastica e promuovere comportamenti più responsabili e consapevoli.

La petizione per sostenere il Trattato sulla Plastica può essere sottoscritta al link https://action.earthday.org/global-plastics-treaty. Solo attraverso un impegno globale e coordinato possiamo affrontare efficacemente la crisi dei sacchetti di plastica e proteggere il nostro pianeta per le generazioni future.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: