Piovono dal cielo palloncini pieni di spazzatura ed escrementi: scempio ambientale tra le due Coree

Da sempre le due Coree sono oggetto di questi atti propagandistici: ora sembra che la Corea del Nord stia inviando palloncini con spazzatura ed escrementi verso la Corea del Sud

La Corea del Sud ha accusato la Corea del Nord di inviare numerosi palloncini attraverso il confine fortemente fortificato, trasportando oggetti tra cui spazzatura ed escrementi, definendo l’atto vile e pericoloso.

È stato rilevato l’invio di oltre 260 palloncini, con molti di essi che sono atterrati a terra, secondo quanto riferito da fonti militari coreani. Le immagini diffuse dall’esercito sudcoreano mostravano palloncini gonfiati legati a sacchetti di plastica, con spazzatura sparsa intorno e la parola “escrementi” su alcuni sacchetti.

Il Comando di stato maggiore congiunto ha avvertito che le azioni della Corea del Nord violano il diritto internazionale e minacciano la sicurezza del popolo sudcoreano, chiedendo al Nord di fermare immediatamente tali atti disumani. L’invio di palloncini è una risposta alla propaganda anti-Pyongyang lanciata dagli attivisti sudcoreani, che periodicamente inviano volantini e materiale informativo attraverso il confine.

La guerra di Corea (1950-1953) non è mai ufficialmente terminata, e Nord e Sud rimangono tecnicamente in guerra. Il confine tra i due Paesi è pesantemente fortificato, inclusa la Zona Demilitarizzata (DMZ). Gli attivisti sudcoreani spesso rilasciano palloncini contenenti volantini, denaro e persino chiavette USB con musica pop coreana, provocando reazioni di irritazione da parte del regime di Pyongyang.

Il regime nordcoreano considera l’afflusso di informazioni esterne una minaccia al proprio potere, temendo che possa influenzare la società strettamente controllata. Mentre Pyongyang ha inviato palloncini di propaganda attraverso il confine in passato, questa volta sembra aver scelto di includere anche spazzatura ed escrementi, secondo le informazioni diffuse.

Questo atto dimostra come le tensioni tra Nord e Sud Corea persistano, nonostante gli sforzi per il dialogo e la cooperazione. Il Comando di stato maggiore congiunto sudcoreano ha espresso preoccupazione per la sicurezza del popolo e ha chiesto al Nord di interrompere immediatamente tali azioni provocatorie.

A ciò si deve aggiungere un aspetto che nessuno purtroppo cita, ovvero l’inquinamento ambientale che si va a creare. Questi palloncini dispersi nell’aria fanno un grave danno all’ambiente che ci circonda e possono viaggiare per km e km, alla pari dei più “classici” palloncini e delle dannosissime lanterne cinese.

Photos are emerging this morning of the balloons sent from North Korea that have landed in South Korea overnight, filled with trash not propaganda leaflets, and some bursting their loads with what appears to be manure. Authorities say some 90 balloons have been detected. https://t.co/OzSuqlilCi pic.twitter.com/O6mOd5vqyu

— Raphael Rashid (@koryodynasty) May 29, 2024