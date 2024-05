Un altro comune italiano ha vietato il lancio di palloncini, coriandoli e lanterne cinesi (e tutti dovrebbero prendere esempio)

Nave ha vietato il rilascio di palloncini, coriandoli, lanterne cinesi e altri dispositivi aerostatici che possono essere ingeriti dagli animali e provocare inquinamento

Il Comune di Nave, situato nella provincia di Brescia, ha preso una decisione importante per la tutela dell’ambiente e degli animali vietando il lancio di palloncini, coriandoli, lanterne cinesi e altri dispositivi aerostatici nel proprio territorio.

Questa ordinanza mira a contrastare gli effetti dannosi di tali oggetti sull’ecosistema locale e sulla fauna selvatica. La motivazione principale dietro questa decisione è legata agli effetti negativi sull’ambiente che questi oggetti possono avere sull’ambiente una volta dispersi.

Studi internazionali hanno infatti dimostrato che frammenti di palloncini, nastri colorati e altri dispositivi aerostatici possono essere ingeriti dagli animali marini e terrestri, portando al loro decesso, oltre che inquinano notevolmente l’ambiente. Inoltre le lanterne cinesi sono considerate pericolose per il rischio di incendi e danni a persone e cose.

Sono previste sanzioni pecuniarie da 25 a 180 euro

L’Amministrazione Comunale di Nave si è impegnata a promuovere azioni volte alla tutela e salvaguardia del patrimonio ambientale e faunistico, nonché alla conservazione del territorio. In linea con questo impegno, ha deciso di vietare il lancio di tali oggetti durante eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni, comprese quelle sportive.

Chiunque violi questa ordinanza sarà soggetto a sanzioni pecuniarie che vanno da un minimo di 25 euro a un massimo di 180 euro. Questo divieto mira a sensibilizzare la comunità locale sull’importanza di adottare comportamenti rispettosi dell’ambiente e a promuovere pratiche più sostenibili e consapevoli.

La decisione del Comune di Nave riflette una crescente consapevolezza dell’importanza della protezione dell’ambiente e della biodiversità. Vietare il lancio di palloncini, coriandoli e lanterne cinesi è un passo concreto verso la conservazione degli ecosistemi locali e la promozione di uno stile di vita più eco-friendly.

Questa ordinanza potrebbe anche avere un impatto positivo sulle politiche ambientali adottate da altri comuni e regioni, incoraggiandoli a prendere misure simili per proteggere l’ambiente e la vita selvatica. In un momento in cui la crisi climatica e la perdita di biodiversità sono sempre più urgenti, azioni concrete come questa sono cruciali per garantire un futuro sostenibile per le generazioni a venire.

Fonte: Comune di Nave

