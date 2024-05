Le emissioni di gas serra in Italia aumentano sempre di più (e la colpa è soprattutto delle auto)

Emissioni di gas serra in Italia? Bene ma non benissimo. Se in generale c’è una crescita negli ultimi anni della produzione di energia da fonti rinnovabili (idroelettrico ed eolico) e il passaggio all’uso di combustibili a minor contenuto di carbonio, le emissioni di gas serra in Italia negli ultimi due anni continuano a crescere

Le emissioni di gas serra in Italia negli ultimi due anni continuano a crescere, tanto che nel 2022 hanno raggiunto un totale pari a 413 milioni di tonnellate di CO2 equivalente (+0.4% rispetto al 2021). La colpa? Soprattutto del settore trasporti, le cui emissioni provengono per oltre il 90% dal trasporto stradale, che rispetto all’anno precedente segna un +5%.

Sono i dati che emergono dall’ultima edizione del Rapporto ISPRA “Le emissioni di gas serra in Italia. Obiettivi di riduzione al 2030”, che fornisce il quadro emissivo nazionale e una valutazione dell’andamento delle emissioni di gas serra.

Oltre ai trasporti (26% del totale nazionale), i settori della produzione di energia (23%), residenziale (18%) e dell’industria manufatturiera (13%) sono, nel periodo di riferimento, quelli che contribuiscono a circa la metà delle emissioni nazionali di gas climalteranti.

Anche per quanto riguarda gli obiettivi nazionali stabiliti dal regolamento Effort Sharing (che prevede una riduzione del 43.7% rispetto al 2005 delle emissioni prodotte da trasporti, residenziale – riscaldamento degli edifici- agricoltura, rifiuti e industria non-Emission Trading System – ETS), la mancata diminuzione delle emissioni di trasporti e del residenziale ha portato a un progressivo avvicinamento dei livelli emissivi italiani ai tetti massimi consentiti, fino al loro superamento registrato sia nel 2021 (4,6 MtCO2 equivalente) che nel 2022 (5,5 MtCO2 eq).

Per i periodi precedenti, l’Italia ha sempre rispettato gli obiettivi di riduzione assegnati, sia per l’adozione di politiche e misure di mitigazione, sia per i diversi cicli di crisi economica del 2008 e del 2013 connessi alle dinamiche economiche globali – si legge nel report. Le riduzioni di emissioni richieste per il periodo 2013 – 2020 sono state non solo raggiunte, ma ampiamente superate (per il periodo in questione si calcola un “overachievement” totale in termini di riduzione di 190 MtCO2eq).

QUI il rapporto completo.

