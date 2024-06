Queste sono le 10 città con l’aria più pulita al mondo, dove l’inquinamento (quasi) non esiste: la classifica

Queste città rappresentano un modello di eccellenza nella lotta contro l’inquinamento atmosferico, dimostrando che è possibile creare ambienti urbani salubri e sostenibili

Ogni anno i dati sulla qualità dell’aria ci ricordano quanto possa essere pericolosa l’aria che respiriamo nelle nostre città. Nonostante alcuni miglioramenti nelle principali città italiane come Milano, Napoli, Torino, Bologna e Roma, la qualità dell’aria rimane tra le peggiori d’Europa.

Questo è dovuto a una combinazione di fattori industriali, demografici e geografici. In particolare la Pianura Padana, con la sua aria stagnante e densamente popolata, soffre di un inquinamento persistente causato da edifici, caldaie, automobili, industrie e allevamenti intensivi.

Tuttavia, in Europa, ci sono città che rappresentano l’eccellenza nella lotta contro l’inquinamento, con aria pulita e priva di inquinanti. Le prime tre città con l’aria più pulita al mondo si trovano tutte in Finlandia, una nazione che brilla per il suo impegno nelle questioni ambientali.

Buoni i risultati dell’Australia, con 4 città nelle prime 10

La città di Kuusamo si distingue come la località con l’aria meno inquinata al mondo. In questa città, gli inquinanti sono praticamente inesistenti, offrendo un ambiente sano e naturale ai suoi abitanti. Kuusamo è seguita da Utsjoki, anch’essa in Finlandia, al secondo posto, e da Sodankylä, che completa il podio delle città con l’aria più pulita.

Questo trionfo finlandese evidenzia il successo delle politiche ambientali del paese, che si estendono all’intera penisola scandinava e al nord del continente europeo. La Finlandia ha dimostrato come sia possibile combinare sviluppo economico e sostenibilità ambientale, creando città dove la qualità dell’aria è eccezionale.

Queste città beneficiano di un mix di fattori favorevoli, tra cui una bassa densità demografica, ampie aree verdi e politiche rigorose in materia di emissioni. L’esempio finlandese dovrebbe ispirare altri paesi a intensificare i loro sforzi per migliorare la qualità dell’aria. Ridurre l’inquinamento atmosferico non solo protegge la salute dei cittadini, ma contribuisce anche a combattere il cambiamento climatico e preservare l’ambiente per le future generazioni.

Non se la cava male nemmeno l’Australia, che piazza quattro città nelle prime 10 (Underwood, Broken Hill, Judbury e Emu River). Sorpresa per gli Stati Uniti che nonostante l’alta concentrazione di industrie vede Wilson e Oroville East rispettivamente al settimo e ottavo posto della classifica.

La classifica delle 10 città meno inquinate del mondo

Kuusamo in Finlandia Utsjoki in Finlandia Sodankylae in Finlandia Chu in Kazakhistan Underwood in Australia Broken Hill in Australia Wilson negli Stati Uniti Oroville East negli Stati Uniti Judbury in Australia Emu River in Australia

