Sette Paesi hanno raggiunto quasi il 100% nella produzione di energia rinnovabile

Sette paesi stanno guidando la rivoluzione dell'energia rinnovabile, generando quasi il 100% della loro elettricità tramite fonti sostenibili come il solare, l'eolico e l'idroelettrico

Sette Stati — Albania, Bhutan, Nepal, Paraguay, Islanda, Etiopia e la Repubblica Democratica del Congo — sono riusciti a generare oltre il 99,7% della loro elettricità da fonti rinnovabili. Le risorse impiegate includono l’energia geotermica, idroelettrica, solare ed eolica, rivelando un impegno significativo verso un futuro sostenibile.

Non solo questi sette paesi, ma anche altri 40 stati hanno prodotto almeno il 50% del loro fabbisogno elettrico attraverso tecnologie rinnovabili negli anni 2021 e 2022, con l’Europa in evidenza grazie a 11 nazioni incluse in questa lista. Secondo le analisi congiunte dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE) e dell’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili (IRENA), questi dati sottolineano una tendenza crescente verso l’adozione di soluzioni verdi.

L’approccio di Mark Jacobson alla transizione energetica

Mark Jacobson, professore a Stanford e autore dello studio, ha sottolineato la non necessità di nuove tecnologie miracolose per fermare le emissioni di carbonio. La soluzione, secondo lui, sta nell’elettrificare tutto e sfruttare le risorse naturali come vento, acqua e sole. Queste comprendono l’eolico terrestre, il fotovoltaico solare, l’energia solare concentrata, il geotermico, e le piccole e grandi centrali idroelettriche.

Mentre il Regno Unito ha visto una crescita del 10,5% dal 2021 al 2022, raggiungendo il 41,5% di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la Scozia ha superato ogni aspettativa producendo una quantità di energia rinnovabile equivalente al 113% del suo consumo elettrico totale nel 2022. Claire Mack, CEO di Scottish Renewables, ha interpretato questi risultati come una dimostrazione del grande potenziale delle risorse rinnovabili scozzesi.

L’attenzione si sta ora spostando sempre più verso l’energia solare, prevista come la principale fonte di elettricità a livello mondiale nei prossimi decenni, grazie a miglioramenti significativi nell’efficienza delle celle fotovoltaiche e alla riduzione dei costi di produzione. Il recente studio delle università di Exeter e University College di Londra, pubblicato su Nature Communications, conferma che la transizione verso l’energia pulita è non solo possibile, ma inevitabile.

Fonte: Stanford University

