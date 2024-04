Fotovoltaico, la svolta dell’India: installerà 10 milioni di tetti solari sulle case dei cittadini

Come il programma PM-Surya Ghar trasforma l'installazione di pannelli solari in India, offrendo sovvenzioni significative e semplificando i processi burocratici per milioni di famiglie

Il Governo indiano ha lanciato lo scorso febbraio 2024 un imponente piano di sovvenzioni denominato PM-Surya Ghar, con l’obiettivo di potenziare l’adozione di pannelli solari nelle abitazioni private. Questo programma si prefigge di aggiungere 30 gigawattora di energia solare al mix energetico nazionale.

PM-Surya Ghar è nato per contrastare il notevole ritardo dell’India nell’installazione di sistemi solari domestici, nonostante il sole prevalente e intenso che caratterizza gran parte del paese. Con una produzione che nel 2022 si fermava a soli 11 gigawatt, ben al di sotto degli obiettivi prefissati, il nuovo programma mira a fornire energia gratuita a 10 milioni di abitazioni. Un portale nazionale, paragonabile al sito americano Healthcare.gov ma dedicato ai pannelli solari, facilità l’installazione e la gestione finanziaria, rendendo il processo più fluido e accessibile.

La complessità burocratica precedente richiedeva fino a 21 approvazioni diverse per l’installazione di un impianto solare, un ostacolo significativo soprattutto considerando che i costi potevano superare i 5.000 dollari, una cifra proibitiva per la maggior parte degli indiani. Il PM-Surya Ghar promette di coprire fino al 60% dei costi di installazione per gli impianti da 2 kilowatt e il 40% per quelli di capacità maggiore, con la possibilità di accedere a prestiti agevolati al 7% di interesse per le famiglie in difficoltà economica.

Impatti economici e ambientali

L’introduzione del PM-Surya Ghar ha il potenziale di rivitalizzare il mercato solare indiano, eliminando burocrazia e attriti nel processo di approvazione e installazione. Le imprese del settore possono così espandere la loro clientela al di là delle barriere economiche, spinte anche da sovvenzioni governative che rendono la tecnologia solare più accessibile.

Anche in condizioni meteo avverse, come quelle di Nuova Delhi dove nuvole e smog spesso oscurano il cielo, l’adozione di pannelli solari ha già mostrato benefici tangibili. Durante l’estate, alcuni utenti hanno segnalato risparmi significativi sulle bollette elettriche, con riduzioni fino a 700 dollari mensili. Il PM-Surya Ghar si configura quindi come una svolta per la sostenibilità e l’indipendenza energetica delle famiglie indiane, contribuendo significativamente agli obiettivi energetici e ambientali del paese.

Fonte: PM-Surya Ghar

