La rivoluzione dell’idroelettrico senza acqua, ma come funziona?

Come funziona il sistema High-Density Hydro, un'innovativa tecnologia idroelettrica che utilizza un fluido ad alta densità per migliorare l'efficienza e ridurre i costi degli impianti energetici

Avete mai immaginato un mondo in cui gli impianti idroelettrici non dipendano più dall’acqua? È proprio ciò che propone il rivoluzionario sistema High-Density Hydro di RheEnergise. Al posto dell’acqua, viene utilizzato un fluido ad alta densità che permette di ridurre le dimensioni dell’impianto mantenendo inalterata la sua potenza. Questo metodo non solo promette di abbattere i costi operativi, ma apre anche nuove prospettive per l’installazione di impianti idroelettrici in aree meno impervie.

Simile agli impianti idroelettrici tradizionali per la logica di utilizzo dei dislivelli, questa tecnologia si distingue per l’impiego di un fluido speciale al posto dell’acqua. Il fluido, noto come HD Fluid R-19, possiede una densità 2,5 volte superiore a quella dell’acqua, permettendo la realizzazione di impianti più compatti e efficienti. Ciò trasforma radicalmente le potenzialità di installazione degli impianti idroelettrici, rendendoli adatti anche per aree con minori dislivelli geografici.

Caratteristiche e vantaggi del sistema

La principale innovazione di HD Hydro risiede nella sua capacità di operare efficacemente in contesti geografici meno estremi, contrariamente ai requisiti di grandi dislivelli necessari per l’idroelettrico tradizionale. Questa caratteristica apre la possibilità di espansione delle energie rinnovabili in nuove località, persino in quelle caratterizzate da colline dolci piuttosto che da montagne ripide. Inoltre, il fluido HD Fluid R-19 non solo garantisce una maggiore densità energetica, ma anche riduce i costi operativi e di manutenzione rispetto a tecnologie concorrenti, come le batterie agli ioni di litio, offrendo una soluzione più sostenibile a lungo termine.

Il primo impianto dimostrativo di questa tecnologia è previsto a Cornwood, Devon, dove il sistema sarà utilizzato per supportare le operazioni minerarie durante i picchi di richiesta energetica. Questa installazione non solo servirà come banco di prova per la validazione e l’ottimizzazione del sistema, ma contribuirà anche agli obiettivi di decarbonizzazione dell’industria mineraria nella regione. Con un avvio previsto per settembre 2024, l’impianto dimostrerà l’efficacia di High-Density Hydro in condizioni reali, promettendo di rivoluzionare il modo in cui l’energia viene accumulata e utilizzata.

Fonte: RheEnergise

