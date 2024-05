La più grande centrale fotovoltaica mai vista in Europa: 3 milioni di pannelli solari per alimentare 2 milioni di abitazioni

La centrale solare Kalyon Karapinar in Turchia rappresenta un traguardo storico con i suoi 3,2 milioni di pannelli solari su 2.000 ettari: un progetto imponente che dimostra il potenziale dell'energia solare come fonte sostenibile per il futuro dell'Europa

In Turchia, nella vasta regione della Anatolia centrale, sorge Kalyon Karapinar, una centrale solare che sta ridefinendo gli standard dell’energia rinnovabile in Europa. Nel cuore di un paesaggio desertico, sorge una meraviglia tecnologica che promette di trasformare il futuro dell’energia in Europa. Questa non è solo una centrale elettrica, ma un simbolo di innovazione e sostenibilità.

È importante notare che la Turchia è un paese transcontinentale, con la maggior parte del suo territorio in Asia occidentale e una piccola parte in Europa occidentale. Pertanto, Kalyon Karapinar può essere considerata una delle più grandi centrali in Europa.

La prima centrale fotovoltaica di queste dimensioni in Europa

Questo impressionante progetto si estende su 2.000 ettari e conta 3,2 milioni di pannelli solari, producendo energia sufficiente per alimentare due milioni di abitazioni e riducendo le emissioni di CO2 di 1,5 milioni di tonnellate all’anno​. Il clima della zona è desertico, un’area inadatta all’agricoltura o alla vita umana, ma con un potenziale incredibile per questo tipo di utilizzo. Al centro di questa infrastruttura opulenta si trova un vero gioiello architettonico, un edificio che fornisce l’infrastruttura tecnologica necessaria per il progetto.

Il progetto porta la firma di Bilgin Architects e va oltre un semplice spazio di lavoro. La sua forma cubica con un cortile centrale e la facciata rivestita di lastre di acciaio inossidabile creano una sinergia perfetta con l’ambiente circostante.

Il team di progettazione ha dovuto affrontare la sfida di lavorare in un clima desertico, una difficoltà che ha stimolato gli esperti a trovare soluzioni innovative. L’architettura dell’edificio si distingue per il cortile centrale e la facciata altamente riflettente. Il rivestimento, composto da 7.200 pannelli in acciaio inox, cambia in trasparenza per agire come barriera contro la radiazione solare intensa.

La facciata riflettente trasforma la percezione dell’edificio con il passare delle ore, creando uno spettacolo visivo di colori cangianti. Nei giorni nuvolosi, questo effetto è ancora più evidente, sfumando visivamente i confini tra l’edificio e il cielo. Di notte, la facciata mostra l’illuminazione interna e il design del cortile attraverso i suoi pannelli. Questa caratteristica non solo mette in evidenza la bellezza architettonica dell’edificio, ma dimostra anche come tecnologia e design possano migliorare la funzionalità di un progetto.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Bilgin.studio

Ti potrebbe interessare anche: