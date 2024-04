Fotovoltaico: inaugurato in Germania il parco solare più grande d’Europa

Il Witznitz Energy Park, il parco fotovoltaico più grande d'Europa situato a sud di Lipsia, rappresenta un'avanzata verso la decarbonizzazione e l'innovazione nel settore del fotovoltaico nel 2024

Nel cuore dell’Europa, su un terreno un tempo occupato da una miniera di carbone, ora si erge il Witznitz Energy Park in Germania, il parco fotovoltaico più grande del continente. Inaugurato nel 2024, questo impianto non solo testimonia la resilienza del settore fotovoltaico europeo alle recenti tensioni commerciali, ma rappresenta anche un significativo avanzamento nella transizione energetica.

Questo impianto ha una capacità impressionante di 605 MW e si estende su un’area di 500 ettari precedentemente occupata da una miniera di carbone a cielo aperto. Conosciuto come Witznitz Energy Park, è stato sviluppato da MOVE ON Energy per conto di Hansainvest Real Assets, e Shell Energy Europe si è assicurata la produzione elettrica per i prossimi quindici anni.

Record e innovazioni nel campo delle energie rinnovabili

Il Witznitz Energy Park ha superato il precedente record detenuto dall’impianto fotovoltaico Francisco Pizarro in Spagna, che aveva una potenza di 553 MW. Christoph Lüken, amministratore delegato di Hansainvest Real Assets, ha sottolineato l’importanza di questo progetto nel contesto attuale di mercato e ha espresso gratitudine verso i partner che hanno contribuito al suo completamento. L’impianto non solo segna un nuovo primato, ma è anche un simbolo del progresso verso la decarbonizzazione e la transizione energetica.

Situato a circa 30 chilometri a sud di Lipsia, il parco solare di Witznitz utilizza un’area di 500 ettari, con 150 ettari aggiuntivi destinati a compensazioni ambientali. Il progetto include iniziative di rivitalizzazione dell’area, come la creazione di piste ciclabili e ciclopedonali di 13 chilometri e relative aree di sosta, che integrano la produzione energetica con il rinnovo del territorio. Il sito sarà utilizzato per testare l’agricoltura compatibile sotto i pannelli solari. In aggiunta, il progetto prevede l’installazione di ulteriori 45 MW di capacità, che verranno collegati alla rete entro l’estate, elevando ulteriormente il livello di innovazione e sostenibilità del parco.

Fonte: Hansainvest Real Assets

