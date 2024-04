Fotovoltaico da giardino: il kit solare pieghevole da installare dove vuoi e collegare con una semplice presa elettrica

Il kit solare pieghevole e plug and play di DualSun, la soluzione ideale per chi cerca un'opzione fotovoltaica facile da installare e perfetta per l'autoconsumo, anche senza un tetto tradizionale

E se vi dicessimo che ora potete portare l’energia solare in qualsiasi angolo della vostra casa, senza necessità di un tetto adatto o interventi complicati? DualSun, una dinamica azienda francese, ha trasformato questa possibilità in realtà con il suo ultimo prodotto: un kit solare fotovoltaico pieghevole e plug and play. Un po’ come il fotovoltaico da balcone, ma facilmente adattabile a chi dispone anche di spazi u po’ più grandi come giardini o patii

Questo prodotto è progettato per chi non dispone di un tetto adatto o ne ha uno mal orientato, rendendo il solare accessibile a un numero maggiore di utenti. Grazie a questa innovazione, anche le abitazioni con spazi limitati o configurazioni atipiche possono beneficiare dell’energia solare domestica.

Caratteristiche tecniche del kit

Il cuore del sistema è rappresentato da pannelli bifacciali TOPCon da 420 W con tecnologia a cellule monocristalline M10. Ogni pannello, del peso di 36 kg, è dotato di tutti gli accessori necessari per l’installazione: un micro-inverter, un dispositivo di gestione, una struttura portante in legno e una connessione elettrica standard. Questo kit, offerto al costo di 680 €, consente agli utenti di iniziare a produrre energia elettrica semplicemente collegando il pannello a una presa domestica, facilitando così la diffusione dell’uso del solare.

L’approccio di DualSun mira a promuovere l’autoconsumo energetico: i pannelli generano energia utilizzabile immediatamente in casa per l’illuminazione o altri apparecchi in stand-by, senza la possibilità di vendere l’eccesso di produzione al fornitore di rete, con un’attesa di produzione annua di energia elettrica di circa 670 kWh. Questa scelta favorisce un utilizzo dell’energia più consapevole e personalizzato, adattandosi perfettamente alle esigenze individuali di ogni famiglia. L’azienda garantisce i suoi pannelli per 30 anni e il micro-inverter per 25.

Fonte: DualSun

