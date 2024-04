I pannelli solari stanno diventando così convenienti che cominciano ad essere usati come recinzioni fotovoltaiche

Come le recinzioni solari trasformano i giardini in hub di energia rinnovabile, unendo praticità e sostenibilità in una soluzione ingegnosa che potrebbe segnare il futuro dell'autosufficienza energetica nelle nostre case

Nella quiete delle periferie olandesi e tedesche, dove il verde dei giardini si sposa con l’architettura residenziale, una novità sta attirando sguardi curiosi e interessati: le recinzioni dei giardini si stanno trasformando in fonti di energia rinnovabile. I pannelli solari, un tempo esclusivi dei tetti, ora cingono gli spazi esterni delle abitazioni, dimostrando che l’innovazione non conosce confini. Nei Paesi Bassi e in Germania, grazie alla drastica riduzione dei prezzi, queste strutture stanno diventando una scelta popolare. Questo trend è alimentato dall’eccessiva produzione di pannelli in Cina, che ha saturato il mercato globale, spingendo i prezzi al ribasso.

Sebbene i pannelli utilizzati come recinzioni catturino meno luce rispetto a quelli posizionati sui tetti, offrono un significativo risparmio sui costi di manodopera e di montaggio, come spiegato da Jenny Chase di BloombergNEF:

Questi usi alternativi si stanno diffondendo perché i costi degli pannelli solari sono così bassi che li stiamo installando ovunque sia possibile.

Martin Brough di BNP Paribas Exane aggiunge:

Perché costruire una recinzione tradizionale quando è possibile utilizzare pannelli solari, anche se non perfettamente allineati con il sole?

L’impatto della sovraproduzione cinese sul mercato globale

L’Agenzia Internazionale dell’Energia stima che l’offerta globale di pannelli solari raggiungerà i 1.100 gigawatt entro la fine dell’anno, triplicando la domanda attuale. Questa sovrabbondanza è guidata principalmente dalla Cina, dove i costi crescenti di manodopera e i lunghi tempi di attesa per il collegamento alla rete elettrica complicano ulteriormente la situazione.

La reazione dell’industria europea non è stata positiva, con segnalazioni di imminenti problemi di mercato, perdite di posti di lavoro e chiusure di aziende. La Commissione Europea si è espressa sul bisogno di combattere le pratiche commerciali sleali e di migliorare l’accesso ai finanziamenti UE per i produttori di pannelli solari, secondo un documento visionato dal Financial Times.

In Europa, Alessandro Barin di FuturaSun segnala che scatole di pannelli solari rimangono invendute, accumulandosi nei porti e nei magazzini. Nel frattempo, in America, nonostante le ingenti sovvenzioni disponibili tramite l’Inflation Reduction Act, il settore sta incontrando difficoltà a causa delle importazioni a basso costo dal Sud-est Asiatico.

L’European Solar Manufacturing Council ha avvertito che senza un intervento immediato, molti produttori europei potrebbero cessare l’attività. Anche negli USA, aziende come Cubic PV e Hanwha Q-Cells risentono della pressione dei prezzi estremamente bassi, che mettono a rischio la sopravvivenza dei produttori nazionali in una fase cruciale per il loro sviluppo. Mentre l’uso innovativo dei pannelli solari come recinzioni dimostra la versatilità e l’accessibilità della tecnologia, l’eccesso di offerta e le tensioni commerciali presentano sfide significative per il settore. Solo con strategie ben calibrate sarà possibile sostenere la crescita sostenibile del mercato dell’energia solare.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Financial Times

Ti potrebbe interessare anche: