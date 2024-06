Fotovoltaico: i pannelli solari possono prendere fuoco? Cosa dovresti sapere per prevenire incendi

L'installazione di pannelli solari può sembrare rischiosa, ma con una corretta manutenzione e installazione, i pericoli di incendio possono essere notevolmente ridotti

Gli incendi domestici sono un evento spaventoso, e l’idea di installare un sistema complesso di pannelli solari che raccolgono energia e la convogliano nel sistema elettrico di casa può sembrare una potenziale causa di incendi. Ma è davvero così?

I pannelli solari possono rompersi e, quando danneggiati, diventano vulnerabili a cortocircuiti e altri rischi di incendio. Tuttavia, è possibile mantenere i pannelli puliti e in ottime condizioni, non solo per garantire una produzione energetica ottimale, ma anche per individuare potenziali pericoli prima che si concretizzino.

La realtà è che i pannelli solari possono prendere fuoco, come qualsiasi altro dispositivo elettrico. Uno studio tedesco finanziato dal Solar Energy Technologies Office del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha esaminato gli incendi legati ai sistemi solari nel 2013, rilevando circa 210 incendi causati direttamente dai sistemi stessi, su un totale di 1,3 milioni di impianti solari funzionanti in Germania. Questo corrisponde a circa lo 0,016% dei sistemi solari tedeschi che hanno subito incendi. Per confronto, nello stesso anno, negli Stati Uniti si sono verificati circa 23.000 incendi elettrici domestici su 122,46 milioni di abitazioni, pari a circa lo 0,018% delle case.

Questi dati suggeriscono che i sistemi solari non sono più soggetti a incendi rispetto ai normali impianti elettrici domestici. La sicurezza dipende soprattutto dalla qualità dell’installazione e della manutenzione.

Prevenire gli incendi nei sistemi solari

Le cause più comuni di incendio nei sistemi solari sono una progettazione difettosa, dei difetti di fabbricazione e un’installazione inadeguata. Non esiste un dispositivo specifico che possa eliminare il rischio di incendio. È quindi essenziale prendere precauzioni durante l’installazione e seguire rigorosamente le linee guida di sicurezza.

È fondamentale lavorare con esperti certificati che rispettino gli standard locali. Evitare componenti difettosi è altrettanto importante, anche se questi possono essere difficili da individuare se il problema è interno o di fabbricazione. Inoltre, è consigliabile installare i pannelli su tetti realizzati con materiali non combustibili o aggiungere uno strato resistente al fuoco sotto i pannelli.

La pulizia e la manutenzione regolari sono cruciali per individuare e risolvere potenziali rischi di incendio, come foglie, escrementi di uccelli e danni meteorologici. Sebbene la pulizia di base possa essere gestita personalmente, è consigliabile programmare controlli annuali da parte di professionisti. Inoltre, etichettare le linee elettriche collegate al sistema solare può aiutare i vigili del fuoco a individuare e disattivare rapidamente i circuiti necessari in caso di incendio.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Energy.gov

Ti potrebbe interessare anche: