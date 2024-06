Agrivoltaico: l’innovativo impianto che permette di produrre energia e coltivare albicocche (oltre che far fronte alla siccità)

In Francia, Solveo Energies avvia un progetto agrivoltaico che integra l'algoritmo Cultiveo Dynamic per regolare il microclima e supportare la produzione agricola

Quante case può alimentare un frutteto? A Rivesaltes, nei Pirenei Orientali, nel sud-ovest della Francia, Solveo Energies ha appena inaugurato un progetto innovativo che unisce agricoltura e fotovoltaico in un connubio vincente. Questo sistema da 247 kW, distribuito su 3.500 m² di terreno, non solo protegge le colture dalle intemperie ma produce anche energia rinnovabile sufficiente per alimentare circa 100 abitazioni.

Solveo Energies ha dotato il sistema dell’algoritmo Cultiveo Dynamic, che consente la regolazione microclimatica favorendo ombra o luce in base alle esigenze agronomiche del frutteto. La fattoria, come molte altre nella regione, deve affrontare la siccità e adattarsi ai cambiamenti climatici. Diversi sensori sono installati sotto la struttura per monitorare l’ambiente climatico e l’attività degli alberi in tempo reale, come spiegato da Pierre Guerrier, vicedirettore generale dello sviluppo per Solveo Energies:

Diamo la priorità all’agricoltura, con una condivisione della luce progettata e gestita per preservare, o addirittura migliorare in caso di eventi climatici intensi, le condizioni di produzione agricola. Questo impegno ci porta ad adattare le condizioni per la produzione di energia fotovoltaica, riducendo la densità e aumentando l’altezza dei pannelli o limitando la loro inclinazione.

Pierre Pratx, un altro agricoltore che utilizza il sistema Cultiveo Dynamic per le sue colture, ha aggiunto:

Pochi anni fa, un’ondata di calore ci ha fatto perdere parte del frutteto. Con questi pannelli, ora possiamo proteggere le albicocche da temperature estreme. Saremo in grado di controllare la rotazione dei pannelli in base alle necessità, aprendoli di più per più sole o chiudendoli per più ombra. Abbiamo alberi simili nelle vicinanze per fare un confronto.

Agricoltura e fotovoltaico: un connubio efficace

Mentre in Italia si impone il divieto di installare impianti fotovoltaici sui terreni agricoli, in Francia si sperimenta come l’energia solare possa diventare un alleato per proteggere e potenziare le colture.

Nel nostro Paese, infatti, il Decreto Agricoltura del 2024 ha imposto restrizioni significative all’installazione di impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli, con alcune eccezioni come i progetti agrivoltaici e le iniziative legate al PNRR​. L’innovativo progetto di Solveo Energies è un esempio concreto del fatto che agricoltura e fotovoltaico possono convivere in modo efficace.

Fonte: Solveo Energies

