Queste sono le città più sostenibili al mondo (una è italiana, non te lo aspetteresti): la classifica

Il Global Destination Sustainability Index ha stilato la classifica delle città più sostenibili al mondo in base al loro impegno per un futuro più green ed equo

Il Global Destination Sustainability Index ha messo in evidenza le città che stanno facendo enormi progressi nel promuovere la sostenibilità e ridurre le emissioni di carbonio, contribuendo così a rendere il mondo un posto migliore. Queste città non solo si distinguono per la loro bellezza e cultura, ma anche per il loro impegno concreto verso un futuro più verde e più equo.

Al primo posto troviamo Göteborg, in Svezia, una città che ha dimostrato un impegno costante per la sostenibilità negli ultimi anni. Con il 95% del trasporto pubblico che funziona con energia rinnovabile e una forte infrastruttura ciclabile, Göteborg si è guadagnata il riconoscimento come la città più sostenibile al mondo nel 2021 e non l’ha mai perso.

Oslo, in Norvegia, si posiziona al secondo posto, con iniziative come le stazioni di ricarica per veicoli elettrici e un vasto patrimonio di aree verdi che costituiscono il 63% del suo territorio comunale. Anche se dipendente dall’industria petrolifera, Oslo sta facendo passi da gigante verso la sostenibilità, dimostrando che è possibile perseguire un futuro verde anche in contesti economici sfidanti.

Copenaghen, in Danimarca, è al terzo posto e si distingue per il suo impegno a promuovere una maggiore sostenibilità turistica attraverso una strategia ben definita basata sullo sviluppo locale e globale di questo settore.

L’Italia si ferma al 40° posto con Milano

Helsinki si è classificata al quarto posto, in forte aumento rispetto al 12° posto dell’edizione dello scorso anno grazie all’obiettivo di diventare pioniera a livello internazionale sia dal punto di vista del turismo che degli eventi sostenibili con un impegno notevole da una prospettiva ecologica, socio-culturale ed economica.

Bergen, tra i fiordi norvegesi nonché la seconda città più grande del Paese ha ottenuto il marchio Innovation Norwegian per le destinazioni sostenibili, cosa che la fa posizionare quinta nella classifica.

Queste cinque città ci offrono esempi concreti di come sia possibile perseguire la sostenibilità e ridurre le emissioni di carbonio anche in contesti diversi. E l’Italia? Una città del nostro Paese la troviamo solamente al 40esimo posto, come fanalino di coda ed è – inaspettatamente – Milano.

Secondo il Global Destination Sustainability Index, Milano sta attuando una strategia di sostenibilità incentrata su giovani, inclusione e eco-sensibilità, bilanciando il suo ruolo di centro globale di investimenti e innovazione con l’attenzione alla sostenibilità ambientale e all’inclusione sociale.

La classifica delle città più sostenibili

Ecco la classifica delle città più sostenibili al mondo:

Göteborg, Svezia Oslo, Norvegia Copenaghen, Danimarca Helsinki, Finlandia Bergen, Norvegia Aarhus, Danimarca Aalborg, Danimarca Glasgow, Regno Unito Bordeaux, Francia Stoccolma, Svezia Belfast, Regno Unito Zurigo, Svizzera Lione, Francia Goyang, Corea del Sud Tirol, Austria Middelfart, Danimarca Singapore, Singapore Nyborg, Danimarca Kerry, Irlanda Skelleftea, Svezia Parigi, Francia Odense, Danimarca Songkhla, Thailandia Bilbao, Spagna Tampere, Finlandia Cork, Irlanda Melbourne, Australia Isole Faroe, Isole Faroe Sydney, Australia Svendborg, Danimarca Berlino, Germania Bruxelles, Belgio Montreal, Canada Barcellona, Spagna Bangkok, Thailandia Ginevra, Svizzera Brisbane, Australia Clare, Irlanda Galway, Irlanda Milano, Italia

