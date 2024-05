Via il cemento: così la “depavimentazione” sta rivoluzionando le citta (rendendole più verdi)

Tantissime città hanno deciso di puntare sulla depavimentazione sostituendo il cemento e l’asfalto con terra e verde per combattere i cambiamenti climatici e le inondazioni

La depavimentazione, o “desigillatura”, sta guadagnando terreno in tutto il mondo, poiché le città si impegnano sempre più a sostituire il cemento e l’asfalto con verde e terra. Iniziative come quella condotta da Depave a Portland, Oregon, dimostrano il potenziale di questa pratica, con la rimozione di oltre 33.000 metri quadrati di superficie dura, equivalente a quasi quattro campi da calcio e mezzo, dal 2008.

Questi sforzi non solo permettono alla natura di riconquistare spazio, ma hanno anche benefici tangibili per le comunità urbane, come la riduzione del rischio di inondazioni in tempi di forti piogge, come dimostrato da studi che evidenziano il legame tra superfici impermeabili e aumento delle inondazioni nelle aree urbane, e l’aumento della biodiversità.

Anche in Ontario, in Canada, organizzazioni come Green Venture hanno abbracciato la depavimentazione come parte della loro missione ambientale. Progetti come la trasformazione di un quartiere degradato della città di Hamilton, con l’inserimento di giardini pieni di alberi autoctoni, hanno trasformato luoghi poco invitanti in spazi pubblici accoglienti e funzionali.

Così si combattono i cambiamenti climatici

Anche in Europa, città come Lovanio, in Belgio, stanno abbracciando la depavimentazione su larga scala. Progetti come quello nel quartiere periferico di Spaanse Kroon prevedono la rimozione significativa di asfalto e la creazione di spazi condivisi per pedoni, ciclisti e veicoli, contribuendo così a ridurre l’impermeabilizzazione del terreno e aumentare l’infiltrazione delle acque piovane.

La Francia sta adottando la depavimentazione come parte della sua strategia di adattamento ai cambiamenti climatici. Il governo francese ha destinato ingenti fondi per progetti di inverdimento urbano, compresi quelli di depavimentazione, al fine di rendere le città più resilienti alle ondate di calore estive e ridurre il rischio di inondazioni.

Iniziative come la trasformazione di un’ex area di parcheggio vicino a una foresta nella regione di Parigi dimostrano l’impatto positivo che la depavimentazione può avere sull’ambiente urbano e sulla qualità della vita dei cittadini, emergendo come una pratica chiave per creare città più sostenibili e resilienti.

Progetti in tutto il mondo dimostrano che sostituire il cemento e l’asfalto con verde e terra migliora l’aspetto estetico degli spazi urbani e ha benefici ambientali e sociali significativi. Con un impegno continuo da parte delle autorità cittadine e della comunità, la depavimentazione potrebbe diventare un elemento essenziale nella lotta contro i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità nelle aree urbane.

