Torna il Plastic Free July, la sfida che ti invita a vivere un mese senza plastica: parteciperai anche tu?

Luglio porta di nuovo con sé l’arrivo dell’iniziativa Plastic Free July per incentivare a ridurre o eliminare l’uso della plastica e coinvolge milioni di partecipanti tra cittadini, scuole, governi locali e aziende

Il Plastic Free July è tornato, invitando le persone di tutto il mondo a ridurre o eliminare l’uso della plastica per tutto il mese di luglio. Questa iniziativa, nata in Australia nel 2011 grazie all’impegno del Western Metropolitan Regional Council e dell’ambientalista Rebecca Prince-Ruiz, si è rapidamente diffusa a livello globale, coinvolgendo milioni di partecipanti tra cittadini, scuole, governi locali e aziende.

L’obiettivo del Plastic Free July è sensibilizzare le persone sui danni causati dalla plastica monouso e promuovere pratiche più sostenibili. L’evento fornisce suggerimenti pratici per ridurre i rifiuti di plastica nella vita quotidiana, a casa, al lavoro, a scuola e nei luoghi pubblici. Ogni anno, milioni di partecipanti accettano la sfida di vivere un mese senza plastica, cercando soluzioni alternative e promuovendo il cambiamento.

Le problematiche legate all’inquinamento da plastica sono ormai ben note. La produzione di plastica è aumentata esponenzialmente negli ultimi decenni, portando con sé un carico di sostanze nocive che contaminano l’ambiente.

Mari e oceani sono sempre più inquinati, causando la morte di milioni di animali marini ogni anno. Inoltre la plastica bruciata rilascia una grande quantità di CO2 nell’atmosfera, ostacolando gli sforzi per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio entro il 2050.

Iscrivendosi sul sito ufficiale si ricevano suggerimenti e trucchi

Il Plastic Free July non si limita a sensibilizzare i consumatori, ma pone l’accento anche sul ruolo fondamentale delle aziende e dei governi. Alcune ricerche indicano che solo 56 aziende sono responsabili di oltre la metà dell’inquinamento da plastica di marca. Le aziende traggono vantaggio dall’uso della plastica per i suoi costi inferiori rispetto ad altre alternative, ma è essenziale un cambiamento sistemico per affrontare efficacemente questa crisi ambientale.

Per partecipare al Plastic Free July, si consiglia di prepararsi in anticipo. Giugno è il mese ideale per iniziare a mettere insieme un kit riutilizzabile, trovare negozi che vendono prodotti non confezionati o alimenti sfusi, e imparare a rifiutare la plastica monouso. Piccoli passi possono portare a grandi cambiamenti durante il mese di luglio.

I partecipanti al Plastic Free July possono iscriversi sul sito ufficiale per ricevere suggerimenti e trucchi settimanali che li aiutino a rimanere motivati durante la sfida. Unendosi a questa iniziativa, possiamo tutti contribuire a ridurre l’inquinamento da plastica e a creare un futuro più sostenibile.

Fonte: Plastic Free July Challenge

