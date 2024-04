Che meraviglia! Nel bosco di Giussano è stato inaugurato un laboratorio di biodiversità

Nel bosco di Giussano, anche noto come "Bosco delle Stelle", è stato inaugurato da Rete Clima e E.On Italia un laboratorio dedicato alla biodiversità per scoprire la ricchezza, i benefici e le opportunità offerte dagli ecosistemi locali

Un magistrale esempio di forestazione urbana e ora anche un laboratorio di biodiversità dove scoprire – la ricchezza i benefici e le opportunità offerte dagli ecosistemi locali. -. Stiamo parlando del bosco di Giussano che, grazie al progetto Biodiversity Lab, ospita un percorso a tappe per permettere ai visitatori di scoprire soluzioni innovative per la tutela della biodiversità arborea, arbustiva e animale.

Come spiega Rete Clima, – il Biodiversity Lab consiste in una serie di installazioni e di progetti realizzati con un mix di elementi viventi (alberi, arbusti, fiori,…etc.) e non viventi (necromassa, piccole costruzioni in materiali naturali,…etc.), selezionati e realizzati in diversi contesti territoriali sulla base della loro vocazionalità biologica -, il cui scopo è migliorare il contesto territoriale locale sotto il profilo della biodiversità.

L’ambizioso progetto, inaugurato da Rete Clima e E.ON Italia, e inserito nell’ambito della Campagna forestale nazionale Foresta Italia e del progetto Boschi E.ON., è stato accolto con entusiasmo dal Comune di Giussano.

Il Sindaco Marco Citterio e l’Assessore con delega all’Ambiente Giacomo Crippa hanno dichiarato che si tratta di – un tassello importante nell’ambito dell’attenzione al verde pubblico -, augurandosi che il Biodiversity Lab diventi – un polo di educazione ambientale dove i più piccoli possano scoprire la biodiversità – presente in città e – possano essere guidati alla scoperta di piante, fiori e animali che questo spazio lo vivono e lo fanno vivere. –

Al suo interno infatti potranno essere organizzate attività di tipo educatico, ma anche studi sulla flora e sulla fauna locale.

Il bosco di Giussano, anche noto come “Bosco delle Stelle”, è un bosco urbano nato nel 2012 grazie alla riqualificazione di un’area donata ai cittadini da Rete Clima e dal Comune di Giussano, con il contributo di diverse aziende. L’obiettivo era apportare – benefici ecologici e ambientali, tra cui miglioramenti idrogeologici, microclimatici, faunistici e paesaggistici del territorio – e al tempo stesso migliorare la qualità dell’aria.

Durante l’inaugurazione è stata piantata anche una piccola Bioforest di 200 alberi che arricchisce ulteriormente questo importante spazio verde.

