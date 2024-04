Questo “albero liquido” può produrre ossigeno per purificare l’aria nelle nostre città (ed è 50 volte meglio gli alberi tradizionali)

Grazie a questo “albero liquido” innovativo, con i suoi 600 litri d’acqua popolati da potenti microalghe, si può affrontare il problema dell’inquinamento atmosferico

Il “LIQUID 3”, il primo fotobioreattore urbano della Serbia, rappresenta un’innovativa soluzione per affrontare l’inquinamento atmosferico nelle città. Questo “albero liquido”, con i suoi 600 litri d’acqua popolati da potenti microalghe, si distingue per la sua capacità di catturare fino a 50 volte più anidride carbonica rispetto agli alberi tradizionali, pompando ossigeno fresco nell’ambiente circostante.

Questa tecnologia rivoluzionaria offre una soluzione efficace in aree urbane dove non è possibile piantare alberi veri e propri, contribuendo così a rendere gli spazi urbani più verdi e puliti. Il bioreattore utilizza microalghe immersi nell’acqua per condurre il processo di fotosintesi, riducendo così l’anidride carbonica presente nell’aria.

Questo processo è significativamente più efficiente rispetto alla fotosintesi naturale degli alberi, offrendo un’alternativa innovativa e sostenibile per combattere l’inquinamento atmosferico. La struttura del bioreattore è progettata per massimizzare la produzione di principi attivi, sfruttando la diversificazione strutturale per aumentare l’efficienza del processo.

Come funziona questa tecnologia

Ma come funziona LIQUID 3? Le microalghe, stimolate da stress ambientali controllati, sintetizzano metaboliti secondari che contribuiscono alla purificazione dell’aria, offrendo un beneficio tangibile per l’ambiente e la salute pubblica. Più gli stress sono intensi e più la pianta assume interesse officinale

La tecnologia del “LIQUID 3” non è solo un’innovazione ecologica, ma rappresenta anche un passo avanti significativo nella lotta ai cambiamenti climatici e all’inquinamento atmosferico. Il suo potenziale di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di aumento della produzione di ossigeno contribuisce a mitigare gli effetti dei gas serra e a migliorare la qualità dell’aria nelle aree urbane.

Tuttavia, mentre soluzioni come il “LIQUID 3” offrono speranza per un futuro più sostenibile, è importante notare che le azioni individuali e collettive sono fondamentali per affrontare la crisi climatica in modo efficace. L’adozione di politiche e pratiche ambientali responsabili, insieme a investimenti in tecnologie innovative come questa, può contribuire a mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici e a creare un ambiente più sano e prospero per le generazioni future.

Fonte: LIQUID3

