Questa è la regione italiana con le acque balneabili più eccellenti d’Italia: la classifica (e sono ottime notizie)

Le acque di balneazione in Italia sono eccellenti. A confermarlo è il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente con il suo monitoraggio

Anche nel 2024 le acque di balneazione italiane si confermano di eccellente qualità, con il 95,6% della costa monitorata che rientra nella classe di qualità “eccellente”, secondo il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa). Questo dato, basato sulle attività di monitoraggio, indica che su 5.090 km di tratti marini, la stragrande maggioranza offre acque di qualità superiore.

Se si considerano anche i tratti con classificazione “buona” (153 km, pari al 2,9% del totale), la percentuale complessiva di acque di qualità elevata raggiunge il 98,5%. Solo 32 km rientrano nella classe di qualità “sufficiente” e 44 km in qualità “scarsa”.

Le regioni italiane con le percentuali più alte di acque eccellenti includono la Puglia (99,7%), il Friuli Venezia Giulia (99%), la Sardegna (98,4%) e la Toscana (98,2%). Queste cifre testimoniano la qualità ottima delle acque di balneazione lungo tutta la penisola, sebbene con alcune variazioni dovute alle specifiche caratteristiche delle coste monitorate.

Eccellente anche il 95,2% delle acque di laghi e fiumi

Analogamente la qualità delle acque di balneazione di laghi e fiumi è elevata. Dei 662 km monitorati, 630 km (95,2%) sono classificati come eccellenti, mentre 20 km (3,1%) sono di qualità buona, 6 km (0,9%) sufficienti e 1 km (0,2%) scarsi. Questi dati confermano le tendenze degli anni precedenti e sono il risultato dell’attività di sorveglianza e controllo svolta dalle Agenzie ambientali.

Nel 2023, il Snpa ha prelevato circa 26.000 campioni di acqua di mare e oltre 2.300 campioni di acque di fiumi e laghi, per un totale di oltre 28.000 campionamenti. La balneabilità delle acque viene valutata in base a due parametri microbiologici: la concentrazione di Escherichia coli ed enterococchi intestinali. Il monitoraggio copre 4.710 aree (esclusa la costa siciliana, monitorata dal sistema sanitario regionale) e i risultati sono in linea con le norme europee, posizionando le acque italiane al di sopra della media dell’UE.

La classificazione attuale si basa su campagne di monitoraggio svolte nei quattro anni precedenti ed è comunicata anche all’Agenzia europea per l’ambiente. I prelievi continuano durante tutta la stagione balneare e i risultati sono pubblicati sui siti delle singole Arpa e sul portale Acque del Ministero della Salute. In caso di superamento dei limiti di legge, le autorità locali vengono informate per emettere divieti temporanei di balneazione.

La classifica

Di seguito la classifica delle regioni italiane con le acque marine eccellenti più eccellenti:

Puglia 99,7% – 880,0 km di costa eccellenti Friuli-Venezia Giulia 99,0% – 69,8 km Sardegna 98,4% – 1.387,9 km Toscana 98,2% – 586,3 km Veneto 98,0% – 98,7 km Marche 97,7% – 158,1 km Basilicata 96,8% – 56,8 km Emilia-Romagna 94,4% – 101,8 km Molise 93,1% – 30,7 km Lazio 92,7% – 244,6 km Liguria 90,3% – 333,8 km Campania 90,2% – 432,6 km Abruzzo 89,7% – 107,3 km Calabria 89,6% – 601,5 km

Fonte: SNPA

