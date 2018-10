Il nuovo termostato intelligente Nest E è in vendita anche in Italia. Una soluzione che potrebbe aiutare a risparmiare energia, ottimizzandone l'utilizzo. Come?

Già in commercio in altri paesi, il nuovo dispositivo monitora la temperatura dell'abitazione, memorizzando la nostra preferita.

Nest aveva già lanciato sul mercato altri sistemi simili tra cui Nest Learning Thermostat, grazie al quale chi lo aveva acquistato ha risparmiato nel complesso più di 25 miliardi di kWh di energia, l’equivalente di oltre 1,3 miliardi di euro.

Il nuovo Nest Thermostat E ha mantenuto invariate le funzionalità di base. Come il suo predecessore, il termostato è in grado di adattare la programmazione alle nostre abitudini domestiche, abbassando automaticamente la temperatura quando non siamo in casa. In questo modo, si evita di sprecare energia per scaldare una casa vuota.

"Abbiamo deciso di creare un termostato ancora più semplice e conveniente. Con le stesse funzioni di risparmio energetico offerte da qualsiasi termostato Nest ma con un design ancora più semplice e intuitivo che offre installazione e controllo semplificati" si legge sul sito ufficiale.

Grazie all’app Nest, è possibile monitorare sia quotidianamente che mensilmente i consumi energetici "così puoi sapere quando usi più energia, ad esempio durante il fine settimana o il lunedì sera, e scoprire come utilizzarne di meno " suggeriscono gli ideatori.

E' possibile regolare la temperatura a distanza tramite l’app oppure chiedere a un dispositivo compatibile con l’Assistente Google di farlo per noi.

Nest Thermostat E e il suo display satinato si integrano con discrezione in casa, grazie anche al rivestimento in tessuto che lo rende un vero e proprio complemento di arredo. Lo schermo diffonde la luce così testo e grafica hanno un bagliore delicato ma una volta spento, da satinato diventa color ghiaccio mimetizzandosi con lo sfondo.

La sua interfaccia è di facile lettura e comprensione. Molto semplice anche l'installazione che non richiede la presenza di particolari competenze e si può fare da soli in meno di un’ora. Prima di comprarlo, è possibile verificarne qui la compatibilità col nostro impianto di riscaldamento.

Il costo? Il termostato intelligente è acquistabile in Italia al prezzo di 219€. I tempi di attesa sono di circa 3-4 settimane.

