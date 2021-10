Prima di accendere i riscaldamenti non dimenticare di fare quest’operazione che in troppi sottovalutano

Il secondo passaggio consiste nell’aprire lentamente la valvola di sfiato dei termosifoni. Questa valvola La valvola generalmente si trova nella parte alta del termosifone sul lato opposto al termostato. Per aprirla sarebbe meglio utilizzare l’apposita chiave data in dotazione col termosifone. Se non l’avete a disposizione potete acquistarla in una ferramenta o un negozio di idraulica. Usate la chiave per aprire la valvola girandola pian piano in senso antiorario. Così facendo, l’aria inizierà a fuoriuscire insieme ad alcune goccioline d’acqua. Proseguite ad aprire fino a quando il getto non sarà più forte.