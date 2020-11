Begonia maculata: come coltivare e prendersi cura della pianta con le foglie a pois

View this post on Instagram

Wo kommt ihr denn so her? Und wo liegen eure Wurzeln? Genau da wo ihr jetzt lebt oder doch woanders? 🥰🤗 Ich habe schon immer im Ruhrgebiet gelebt und bin nun ein Stück weiter ins Bergische Land gezogen. Aber da es nicht so wirklich anders ist als eine Stadt weiter, kommt es mir gar nicht so viel anders vor. Aber ich bin und bleibe ein Ruhrpott Mensch – auch wenn ich da zur Zeit streng genommen nicht mehr wohne. Ich mag andere Orte. Liebe das Meer und Co. Aber ich mag mein Stadtleben. Alles andere ist für mich Urlaub aber nicht auf Dauer. Ich kenne das halt nur so und mag das es gerade hier einfach so viel gibt. Alle Städte so nah beieinander liegen und man schnell in eine andere Stadt kann. Und ihr so?