Bastano un’arancia e un barattolo di vetro per profumare la tua casa con… i termosifoni

Gli agrumi, si sa, fanno benissimo alla salute: contengono molte vitamine (in primis la preziosa vitamina C, che ci aiuta a difenderci dai mali di stagione), fibre (che contribuiscono al buon funzionamento del nostro intestino e ci aiutano a sentirci più sazi) e flavonoidi (dalle proprietà analgesiche e antinfiammatorie). Questi frutti così preziosi per il nostro benessere hanno anche un profumo delizioso: basta sbucciare un’arancia o un mandarino per avere sulle mani l’odore del frutto per molte ore, grazie all’olio essenziale contenuto nella buccia che si deposita sulla pelle.

Ma come fare per diffondere in tutta la casa questo splendido aroma naturale? Possiamo sfruttare il calore dei termosifoni per creare un profumatore per ambienti naturale, economico e fai da te.

Cosa serve

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un barattolo di vetro (possiamo riutilizzare un barattolo vuoto di legumi o di marmellata, accuratamente lavato), qualche agrume a nostra scelta (noi abbiamo scelto un’arancia e un limone) e un po’ d’acqua calda.

Come si prepara

Dopo aver sbucciato e mangiato gli agrumi, conserviamone le bucce e sistemiamole in un barattolo di vetro nel quale verseremo dell’acqua bollente. Allo stesso modo di un the o di una tisana, il calore dell’acqua creerà un’infusione e permetterà agli oli essenziali contenuti nella buccia dei frutti di sprigionare il loro odore naturalmente.

Per intensificare l’effetto profumante del nostro barattolo, basterà posizionarlo sopra un termosifone acceso: il calore aumenterà la diffusione del profumo in tutta la stanza, che conserverà un ottimo odore naturale anche quando i termosifoni saranno spenti. Per un profumo ancora più avvolgente, che ci tenga compagnia in questi freddi pomeriggi invernali, possiamo aggiungere nel barattolo anche qualche spezia come una stecca di cannella o dei chiodi di garofano – aromi che si sposano alla perfezione con il profumo degli agrumi.

