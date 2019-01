Come autoprodurre candele al limone a partire da pochi e semplici ingredienti. Ecco 3 ricette da provare

Il limone è un frutto noto per le sue proprietà curative e dall’aroma fresco e piacevole. È possibile sfruttarne i benefici anche realizzando delle candele fai da te da tenere in casa e accendere al bisogno per migliorare l’atmosfera o fare una vera e propria seduta di aromaterapia.

Il limone è dotato di diversi benefici. Si tratta di un frutto antiossidante, depurativo, disinfettante, in grado di combattere pressione alta e colesterolo oltre che di bruciare i grassi e prevenire influenze e raffreddori grazie all’alta presenza di vitamina C.

Per preparare in casa delle candele al limone si utilizzano pochi ingredienti tra cui, fondamentale, è l’olio essenziale di limone il cui aroma è decisivo per trarre vantaggi una volta accese le nostre candele.

Candele al limone fai da te: ingredienti utili e preparazione

Vi presentiamo diverse ricette di candele al limone che potete provare a realizzare da soli in casa:

Candele con olio essenziale di limone

Ingredienti:

10-12 gocce di olio essenziale di limone

2 tazze di scaglie di cera di soia

Stoppino lungo 15 centimetri

Cucchiaio di legno

Pentola antiaderente

Contenitore in vetro o metallo a scelta

Preparazione

Si inizia scaldando le scaglie di cera di soia a fuoco medio, mescolando lentamente fino a che la cera non si è ben sciolta. Se si vuole dare un colore giallo acceso si può usare un pastello da sbriciolare e sciogliere all’interno. Fatto questo si toglie la miscela dal fuoco e si aggiunge l'olio essenziale. A questo punto bisogna preparare lo stoppino avvolgendolo attorno a un bastone o a una matita sopra il contenitore che si userà per realizzare la candela lasciando che il peso scenda sul fondo. Versare lentamente la miscela di cera nel contenitore. Aggiustare nuovamente lo stoppino se necessario. A questo punto si lascia la candela ad indurire per circa 3-4 ore evitando di toccarla. Una volta pronta, basta tagliare lo stoppino in eccesso.

Foto: thehomespunhydrangea.com

Candela al limone con cera d’api

Ingredienti:

fogli di cera d’api

olio essenziale di limone

stampo o contenitore per candele

stoppino

Preparazione:

Grattugiare o tagliare la cera d’api a pezzetti piccoli mettendola sul fuoco basso mescolando spesso. Versare una piccola quantità di cera d'api fusa sul fondo dello stampo della candela e premere lo stoppino al centro (la cera indurirà lo stoppino). A questo punto nella restante cera sciolta mescolare 20 gocce di olio essenziale di limone (o di più se si gradisce e si vuole mascherare l’odore della cera d’api). Versare il tutto nello stampo tenendo lo stoppino in posizione con l’aiuto di una bacchetta di legno. Lasciare raffreddare per almeno 4 ore o tutta la notte.

Foto: apumpkinandaprincess.com

Candele nella buccia di limone

Solitamente per realizzare delle candele utilizzando le bucce degli agrumi si scelgono le varietà più grandi come arance e pompelmi ma nulla vieta di realizzare una candela all’interno della buccia di mezzo limone utilizzando dell’olio vegetale e uno stoppino.

Qui il procedimento per farle da soli in casa.

Foto: Lynn Hamilton

Benefici aromaterapici delle candele al limone

Accendere una candela al limone ha diversi benefici che sono sostanzialmente quelli dei principi attivi contenuti in questo agrume:

Stimola il buon umore e l’equilibrio psicofisico

Favorisce la disintossicazione fisica

Promuove la purificazione spirituale

Migliora la forza di volontà

Aiuta memoria e concentrazione

Per sfruttare al meglio i benefici della candela al limone si consiglia di lasciarla accesa almeno 3 ore in un ambiente in cui si sta soggiornando, indipendentemente che sia cucina, camera da letto, salotto, ecc. Ottima soluzione anche tenerla accesa in ufficio o sul luogo di lavoro.

Francesca Biagioli

Foto copertina