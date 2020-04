Come fare una mangiatoia per uccelli… da un rotolo di carta igienica

In cerca di idee per ingannare il tempo durante la quarantena? Puoi creare una mangiatoia per uccelli… da un semplice rotolo di carta igienica!

Si tratta di un’attività molto divertente (ed educativa) per i bambini, che consentirà di osservare tanti uccellini sul tuo balcone, aiutando i pennuti a trovare qualcosa da mangiare.

Vediamo come creare un alimentatore per gli uccellini con cose che potresti già avere in casa, riciclando un tubo di cartone.

Occorrente

Rotolo di carta igienica o scottex

Corda o filo

Frutta secca e semi: semi di girasole, semi di canapa, mais tritato, arachidi sgusciate non salate, uvetta (vedi più sotto”A ogni specie il suo cibo”)

Burro di arachidi fatto in casa (non usare i prodotti confezionati, possono contenere ingredienti dannosi come sale, zucchero e xilitolo, vedi più sotto “avvertenze”).

Ecco la ricetta per prepararlo:

In alternativa al burro di arachidi, si può utilizzare anche la Thain (per la ricetta clicca qui).

Procedimento

Spennella il tubo di cartone con il burro di arachidi o la salsa tahin e fallo rotolare in un piatto con i semi misti tritati.

Infila il filo nel tubo e attaccalo in un punto in cui gli uccelli si sentiranno più al sicuro.

A ogni specie il suo cibo

Sarà importante variare e personalizzare il “buffet” del tuo birdgarden in base ai tuoi visitatori abituali. Impara a riconoscere gli uccelli del tuo giardino e scegli di conseguenza come nutrirli seguendo questa semplice tabella:

Avvertenze

Alcuni bambini potrebbero essere allergici alla frutta secca o ai semi, fate attenzione!

Non usate il burro di arachidi confezionato, alcuni burri di arachidi contengono xilitolo, che può causare insufficienza epatica ed essere potenzialmente fatale per i cani.

I farinacei non sono da considerarsi l’alimentazione ideale per gli uccelli. I semi ricchi di grassi “buoni” costituiscono sempre la dieta da preferire.

Fatto!

Bene, ora sei pronto per trasformare il tuo balcone in un bellissimo giardino per gli uccelli!

E osservarli insieme ai tuoi bambini.

Fonti: The Woodland Trust/ Lipu

