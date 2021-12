A Genova cani e gatti potranno essere sepolti con i loro proprietari

Genova sarà la prima grande città ligure a consentire la sepoltura delle ceneri degli animali domestici accanto ai loro proprietari.

La legge regionale era stata approvata a luglio del 2020 su proposta di Fabio Tosi l’anno precedente, ma fino a oggi solo Albenga l’aveva applicata.

Spetta infatti a ogni amministrazione comunale adeguare il regolamento relativo alle concessioni cimiteriali e ai servizi funebri e definire il costo per i cittadini che vogliano usufruire del servizio.

Ora anche Genova, dopo Albenga, ha finalmente dato l’ok definitivo per far riposare gli animali da compagnia con i loro amici umani e si spera che altre città liguri seguano l’esempio.

La tumulazione degli animali domestici nella tomba del padrone o di famiglia è un atto di civiltà e, insieme, di riconoscenza verso i nostri animali per la compagnia che ci fanno e l’amore che ci danno ogni giorno – ha dichiarato Massimo Nicolò, vicesindaco e assessore ai servizi civici.

Le ceneri di cani e gatti potranno dunque essere tumulate nella tomba o nel loculo del proprietario o della proprietaria defunta con un costo uguale a quello previsto per la sepoltura delle persone; non è invece ammessa sepoltura di animali di affezione deceduti ma di proprietà di persone ancora in vita.

