Cani e gatti su Tinder: l’iniziativa di un canile tedesco per promuovere le adozioni

Un canile tedesco ha pensato a una nuova strategia per trovare casa a cani e gatti: creare loro un profilo su Tinder, con foto professionali e descrizione.

L’idea è nata dal Munich Animal Welfare Association, che gestisce il canile di Monaco di Baviera, in Germania. Dopo l’impennata di adozioni durante i lockdown, infatti, ora si fa di nuovo fatica a trovare casa ai “cuori solitari” a quattro zampe. Così, perché non provare a far scattare l’amore su una app di dating?

I single in cerca di compagnia, dunque, visualizzano tra i profili anche quelli degli animali senza casa. Quando scatta il colpo di fulmine, possono contattare il canile per avere un appuntamento con il loro partner peloso.

Per iniziare sono stati pubblicati i ritratti e i profili di quindici cani e gatti abbandonati: l’iniziativa ha avuto un grande successo e le richieste sono state numerose. Ora si spera nelle adozioni.

“Speriamo che questi animali trovino davvero un nuovo partner, un match perfetto a lungo termine e non solo per poche settimane”, ha commentato Benjamin Beilke, che coordina la comunicazione di Tinder.

D’altra parte, chi cerca un compagno fedele ha forse più probabilità di trovarlo in un amico a quattro zampe, cui può dedicare amore e attenzioni in un legame sincero e a lungo termine.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte di riferimento: Reuters

Leggi anche: