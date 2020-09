Gli occhi del pastore tedesco si riempiono di lacrime mentre è costretto a mangiare peperoncini piccanti in diretta social

Un pastore tedesco in Cina è stato costretto dal suo proprietario a mangiare una ciotola a base di peperoncini rossi. Il motivo? Girare un ‘video divertente’ da pubblicare sui social.

C’è una nuova preoccupante tendenza in Cina. I proprietari fanno abbuffare cani e gatti delle cose più disparate per poi, mettere i video in rete e diventare popolari. Una delle tante scene agghiaccianti è quella in cui un pastore tedesco viene costretto a mangiare del peperoncino, si vede chiaramente come scendono le lacrime dai suoi occhi.

Cosa c’è da ridere nel vedere un animale in chiara sofferenza?La moda è nata dopo che il presidente Xi ha vietato lo spreco alimentare. Fino a qualche tempo prima, infatti, i cinesi facevano dei veri e propri spettacoli alimentare online, in cui si abbuffavano di cibo.

Dopo il divieto, la tendenza è diventata quella di usare gli animali, farli abbuffare di cose insolite e ridere nel vederli lacrimare o fare smorfie di disgusto. In questo video, ad esempio il proprietario di cane ha costretto il suo pastore tedesco a mangiare una ciotola di La Zi Ji o Chongqing Chilli Chicken, un piatto regionale noto per i suoi sapori estremamente piccanti.

Il cane obbedisce e mastica mentre gli scendono le lacrime per l’eccesso di peperoncino e altre spezie. “Si sta divertendo molto”, secondo il proprietario. Ma a noi sinceramente non sembra per nulla.

Fonte: Telecinco

Leggi anche: