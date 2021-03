La bambina che ha portato in spalla il proprio cane malato per chilometri nella neve pur di farlo visitare dal veterinario

La determinazione di questa bambina, disposta a tutto pur di curare il suo cane, ha fatto emozionare la Turchia. Proprio in un piccolo villaggio di questo paese vive Cemre Su Türköz, 10 anni, che non ha esitato a percorrere a piedi chilometri nella neve pur di portare il suo amico a 4 zampe malato dal veterinario.

Da qualche giorno il cane di Cemre Su, Pamuk di 5 anni, aveva uno strano prurito e stava male. La bambina insieme al padre voleva portare il cane dal veterinario ma, abitando in un piccolo villaggio, bisognava spostarsi. Il problema è che le forti nevicate lo impedivano.

L’amore che la lega al suo cagnolino, però, ha avuto la meglio e quando la piccola ha saputo che un veterinario era andato in un villaggio vicino per visitare una mucca ha deciso di raggiungerlo a piedi, facendo 2 chilometri nella neve con il cane sulle spalle.

È stato il veterinario stesso, Ogün Öztürk, commosso dal gesto della piccola, a raccontare l’accaduto e a scattare una foto alla bambina con il cane che ha poi condiviso su Twitter.

Köye geldiğimi öğrenince köpeğine iğne yaptırmak için gelen küçük kızımız. Dünya bunlar sayesinde dönüyor yemin ediyorum. pic.twitter.com/CZ4WMlWo4S — Ogün ÖZTÜRK (@MedvetOgun13) February 21, 2021

Il veterinario ha fatto sapere che il cane era stato attaccato da un parassita ma che è stato curato con dei farmaci specifici e ora sta benissimo. La bambina alla fine del trattamento voleva pagare ma Ogün Öztürk non ha accettato i soldi e ha detto alla piccola “Non servono soldi, basta il tuo amore per gli animali“.

“Mi piace quando una ragazza supera le difficoltà e 70 centimetri di neve. Il suo amore e la sua sensibilità verso gli animali mi hanno reso molto felice” ha dichiarato il veterinario alla stampa locale.

Ogün Öztürk è poi andato anche a trovare Cemre Su e Pamuk a casa e sembra che da adesso in poi il cagnolino avrà il suo veterinario di fiducia.

Küçük Cemre hastalanan köpeğini sırtında veterinere götürdü https://t.co/Zx3eK46cIB @hurriyet aracılığıyla — Ogün ÖZTÜRK (@MedvetOgun13) February 25, 2021

Fonti: Twitter

