Una piscina per soli cani? Una bella idea che si concretizza nel Salento. Il caldo e l’afa non rendono le giornate impossibili solo agli uomini, ma anche Fido & Co. possono soffrire della calura insopportabile dei giorni estivi. È per questo che anche i nostri amici cani e gli animali da compagnia in generale devono ricevere le cure adatte per non penare le elevate temperature e l’eccessiva umidità.

Con questo obiettivo apre alle porte di Lecce una piscina per i nostri amici pelosi: la “Dog swim center”, realizzata ad Arnesano presso il Centro di Addestramento Cinofilo della SCISAR, la Scuola Cinofila Italiana Soccorso Acquatico e Ricerca, Divisione Educazione Cinofila e Sport (l’altra sede SCISAR dotata di piscina è quella di Padova).

Qui, in una piscina per cani di 50 metri quadri appositamente attrezzata, dotata di piattaforma regolamentare con rampa per facilitare l’accesso di Fido in acqua e un impianto che produce cloro senza l’utilizzo di prodotti chimici, Istruttori ed educatori specializzati seguiranno tutte le attività, con tanto di appositi giubbini di galleggiamento per i 4 zampe.

“ Le attività che i cani e gli umani possono svolgere in acqua sono praticamente le stesse: si va dal nuoto ludico a quello educativo, dai corsi di acquaticità alla riabilitazione per i soggetti anziani. L’acquagym, adatta ai cani di ogni età e taglia, rappresenta la ginnastica aerobica più consigliata sia per i cuccioli in crescita, sia per i cani anziani e quelli con problematiche osteoarticolari, senza tralasciare le attività sportive quali lo Splash Dog (gare di tuffi), la Water Agility Dog (agility in acqua), Riporto acquatico, che permettono al nostro amico a quattro zampe di essere impegnato in competizioni salutari e divertenti ”, spiega Marco Scialpi, Istruttore Nazionale e fondatore della SCISAR.

Un allenamento completo, quindi, che avrà senza dubbio effetti positivi sia a livello fisico sia a livello comportamentale: giocando in acqua i cani sono in grado di acquisire nuove competenze e maggiore sicurezza e, in più, il nuoto aiuta a non soffrire per l’eccesso di energia non sfogata, migliora la salute articolare e muscolare e rafforza il tono e l’elasticità muscolare, oltre a cuore e polmoni. Infine, il nuoto è particolarmente utile per la riabilitazione dopo traumi e lesioni o per il contenimento delle conseguenze legate alle displasie. Infine, l’esercizio in acqua aiuta a smaltire il tessuto adiposo e trasformare l’energia in eccesso in massa muscolare.

Un tuffo in acqua, quindi, per stare tutti più freschi e divertirsi un po’. E se Fido continua ad avere tanto caldo, non dimenticate i nostri consigli su come proteggerlo dall’arsura.

Germana Carillo