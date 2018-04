La sua famiglia non lo voleva più e lo ha lasciato a dei nuovi proprietari. Ma Toby, un gatto rosso dal cuore eroico di 7 anni, sentiva la loro mancanza. E si è messo in marcia.

Ha camminato per 20 chilometri fino alla sua vecchia casa. Ma per lui non c'è stato nessun lieto fine.

Quando è arrivato, il suo cuore è stato spezzato. La famiglia, invece di riconoscere la sua enorme fedeltà e il suo grande gesto di amore, decide di portarlo al gattile locale.

Non contenti, chiedono al personale persino di praticarli l'eutanasia.

"Il rifugio ci ha chiamato per sapere se potevamo prenderlo e aiutarlo a trovare una nuova famiglia. Ovviamente abbiamo detto di sì! Se lui è disposto a camminare per 12 chilometri per salvarsi la vita, come potremmo noi non percorrerne appena uno per salvarlo?", spiega su Facebook l'assoicaizone SPCA di Wake County.

Per fortuna, il 16 aprile scorso, questo dolce micio ha trovato una nuova famiglia perfetta. Vive con altri 2 gatti e finalmente saprà cosa significa avere una famiglia amorevole.

Roberta Ragni

Foto: Jenny Winston Photography/SPCA of Wake County