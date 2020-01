IKEA costruirà a Vienna il primo negozio senza parcheggi e con grandi spazi verdi

Qualsiasi negozio IKEA è dotato di grandi e comodi parcheggi per andare incontro alla clientela che si muove in auto. Il mondo però sta fortunatamente cambiando e molte persone oggi preferiscono spostarsi a piedi o in bicicletta, soprattutto se vivono in grandi città.

Per rispondere alle nuove esigenze dei clienti, il colosso IKEA ha dunque deciso di costruire il primo punto vendita urbano privo di posti auto.

Il nuovo negozio sorgerà a Vienna, in una posizione centrale nei pressi della stazione ferroviaria Westbahnhof, e sarà facilmente raggiungibile a piedi, in bici o grazie ai mezzi pubblici.

Il progetto prevede la costruzione di un edificio a sette piani in cui mobili e complementi d’arredo saranno presentati in modo innovativo, che si colloca a metà tra la vendita online e quella tradizionale.

I consumatori sono sempre più propensi a fare shopping online e a ricevere i propri acquisti a casa, ma desiderano anche provare i prodotti e ottenere consulenza quando si tratta di arredamento.

Il punto vendita è dunque progettato come un luogo di incontro, in cui le persone potranno toccare con mano tutti i prodotti, farsi consigliare dal personale, effettuare gli acquisti e ricevere la merce direttamente a casa entro 24 ore.

Per rendere la visita in negozio più sicura e confortevole, il colosso svedese ha previsto la costruzione di grandi marciapiedi intorno all’edificio connessi in modo diretto alla rete del trasporto pubblico, oltre a pareti e terrazze ricche di vegetazione e spazi verdi accessibili anche durante gli orari di chiusura del punto vendita.

Intorno al negozio saranno infatti piantati 160 alberi per assicurare un microclima più piacevole, creando così uno degli spazi verdi più grandi della città.

I lavori per la costruzione del nuovo negozio sono iniziati lo scorso 7 gennaio e dovrebbero concludersi nel 2021.

Con questo progetto, IKEA vuole disincentivare ulteriormente l’uso dell’auto e favorire il nuovo modo di vivere che si sta affermando in alcune aree metropolitane, fondamentale per salvare le nostre città da smog e ondate di caldo record.

Photo Credit: Ikea