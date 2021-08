Ghirlande di fiori secchi fai da te: i tutorial per realizzarle passo passo

Fiori secchi, qualche ramo oppure un filo di alluminio, un pizzico di manualità e soprattutto tanta creatività. Sono questi gli ingredienti che non possono mancare in una ghirlanda fai da te. Bella da appendere alla porta o su una parete di casa. Ma come si realizza?

Innanzitutto bisogna far seccare i fiori preferiti. Non è troppo difficile. Potete semplicemente raggrupparli e appenderli a testa in giù per qualche settimana in un luogo asciutto e buio.

Lavanda, malva, rose, gelsomino, iperico, ortensie sono solo alcune delle piante utilizzabili per questo progetto, molto versatile. Perderanno un po’ di vivacità cromatica, è inevitabile, ma avranno un fascino vintage assolutamente unico.

Ghirlanda di fiori secchi fai da te

La pagina youtube di doitmagic ci spiega come realizzare passo passo una bellissima ghirlanda di fiori secchi. Ecco cosa occorre:

fil di ferro malleabile o base a cerchio già pronta;

fiori secchi;

nastro di raso o cordoncino;

cesoie;

tronchesino;

nastro.

Procedimento

Innanzitutto create una base a cerchio con il fil di ferro. Altrimenti acquistatela già pronta.

Ricavate dai mazzetti di fiori secchi i fiori di cui avete bisogno e fissateli con del fil di ferro sottile alla base. Alternate fiori di varie tipologie, finché non avrete rivestito tutta la base o parte di essa, a seconda dell’effetto desiderato.

Aggiungete il nastro di raso, o in alternativa un cordoncino per un effetto più rustico, e la ghirlanda è pronta per essere appesa.

Ghirlanda fai da te con fiori secchi e rametti

Potete realizzare la base della ghirlanda anche con dei semplici rametti, avvolgendoli gli uni sugli altri a formare un cerchio. Per tenerli uniti ricorrete a qualche pezzetto di fil di ferro sottile.

In questo caso, Essentially Hops ci consiglia di realizzare dei piccoli mazzetti di fiori ricavandoli da quelli più grandi, chiudendoli di volta in volta con del cordoncino grezzo.

Sistemateli sulla base fissandoli con il cordoncino, fino a riempire almeno una metà della ghirlanda. Un cordoncino all’estremità superiore e voilà, la ghirlanda è pronta per essere appesa.

Ghirlande di fiori secchi fai da te: le più belle del web

Le ghirlande di fiori secchi fai da te si prestano a innumerevoli rivisitazioni. Ci si può sbizzarrire con i fiori, alternandoli a qualche foglia verde o a spighe dallo stile più rustico. E se amate i colori vivaci, lo spray conferisce subito vivacità.

Ghirlanda fai da te super-colorata

Se volete imitare la ghirlanda di Petal Pusher Studio, avrete bisogno di tanti diversi fiori secchi dai colori vivaci, alcuni più piccoli, altri più grandi. Vi serviranno anche elementi verdi. La ghirlanda in questo caso va rivestita solo nella parte centrale.

Ghirlanda di fiori secchi rustica ma chic

Uno stile decisamente più rustico, ma chic, per questa ghirlanda di Blomkje En Wenje.

Ghirlanda con fiori secchi e rami

Se volete un effetto ancora più rustico, potete realizzare voi stessi la base della ghirlanda con dei rametti, unendoli con pezzetti di fil di ferro.

Ghirlanda fai da te con fiori di campagna

Ecco la ghirlanda campestre perfetta per chi ama la semplicità.

Ghirlanda di fiori secchi variopinta

I fiori secchi si possono dipingere con appositi spray colorati. Sbizzarrite la creatività e date vita a una ghirlanda variopinta.

Ghirlanda di fiori secchi elegante

Amate il rosa? Niente di meglio che realizzare una ghirlanda a tema. Come quella proposta da byjasonlloyd, dove il rosa si alterna al beige.

