Questa bellissima casa in Abruzzo è 'in vendita' a soli 60 euro, ma ne vale 250mila!

Carapelle Calvisio, Abruzzo, nel cuore del Gran Sasso. Qui un inglese propone la sua villetta come premio alla lotteria. Proprio così: una volta assodato che è impossibile vendere quella bellissima casa al prezzo di mercato (che sarebbe intorno ai 250mila), complici i cattivi tempi per chi vuol piazzare casa, tale James Abbott e consorte hanno deciso di organizzare una vera e proprio lotteria cui possono partecipare tutti.

“ Vinci una casa in pietra a tre piani rivolta a sud con un giardino soleggiato ai margini di Carapelle Calvisio, uno splendido borgo medievale nel Parco Nazionale del Gran Sasso d’Abruzzo ”.

Con questo annuncio i biglietti sono messi in vendita a 60 euro sul sito “Win a house in Italy”, dove è necessario registrarsi, indicare la quantità di biglietti da comprare, pagare e sperare nella buona sorte.

C’è tempo fino al 30 settembre per partecipare e, al momento, sono disponibili ancora 1.600 biglietti dei 6mila che erano stati messi in vendita.

Il montepremi è così suddiviso: terzo premio, alcune ceste di cibo abruzzese comprese alcune bottiglie di vino. Secondo premio, 10 mila sterline in contanti (circa 12mila euro). Primo premio, quello più importante, la casa a via Villa Nuova 5, a Carapelle Calvisio, il cui prezzo di mercato si aggira sui 250mila euro, ed è “visitabile” online sul profilo Instagram “ Your italian house su tre piani e si compone di tre camere, bagno, terrazza con vista sui monti e giardino. La casa è davvero molto bella e la potete ammirare anche attraverso il video (sotto) realizzato dal regista Julian Civiero.