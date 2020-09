La coppia indiana che fa lezione in strada per i bambini poveri rimasti senza scuola a causa della pandemia

Mentre l’India è duramente colpita dalla pandemia, tanti bambini e ragazzi dalla fine di marzo hanno dovuto rinunciare alla scuola. Chi può continua con la didattica a distanza ma la maggior parte non può permettersi accesso ad internet, pc o smartphone. Proprio a loro ha pensato una coppia di pensionati che ha deciso di offrire lezioni in strada.

In una strada tranquilla della capitale dell’India, Nuova Delhi, seduti su un marciapiede di mattoni, un gruppo di bambini e ragazzi rimasti senza la possibilità di studiare continuano ad apprendere grazie alla generosità di una coppia locale.

I bambini, di età compresa tra 4 e 14 anni, camminano per più di 2 chilometri dalle loro capanne con il tetto di paglia sulle rive del fiume Yamuna fino a questa classe improvvisata lungo la strada.

Ad attenderli vi sono Veena Gupta (ex cantante) e suo marito, Virendra Gupta (ex diplomatico) che offrono lezioni gratuite di matematica, scienze, inglese ed educazione fisica.

La coppia ha deciso di mettersi al servizio di questi bambini in modo che non rimangano troppo indietro rispetto agli altri che invece hanno i mezzi necessari per continuare a studiare da casa:

“Non hanno accesso a Internet, le loro scuole sono chiuse e non hanno alcun mezzo per imparare”, ha dichiarato Veena.

Marito e moglie, insegnanti per l’occasione, mettono anche a disposizione dei bambini tutto l’occorrente per studiare: libri, matite, quaderni e altri materiali didattici.

Mentre molte scuole private stanno continuano con la didattica a distanza, i bambini nella maggior parte delle scuole gestite dal governo non hanno questa opzione o non hanno i mezzi per acquistare strumenti di apprendimento digitale come laptop e smartphone.

“Nella mia famiglia c’è un solo cellulare e di solito è con mio padre. Non posso studiare online” ha dichiarato Nitin Mishra, una studentessa di terza media.

La madre di Mishra lavora come domestica part-time e suo padre non è in grado di trovare un impiego poiché l’economia indiana è stata duramente colpita dalla pandemia.

Di giorno in giorno le classi in strada sono cresciute mentre dozzine di bambini hanno mostrato interesse a seguire le lezioni offerte dalla coppia. Ora i Gupta, con l’aiuto del loro autista, insegnano a tre diversi gruppi tre volte a settimana, mattina e sera.

Dopo le lezioni, i bambini fanno anche merenda grazie alla limonata fatta in casa e ai biscotti preparati da Veena.

Ora l’obiettivo della coppia è di reclutare altri volontari in modo da offrire più corsi così che un maggior numero di bambini possano parteciparvi.

“Non si tratta dei soldi che le persone possono dare, ma del loro tempo. Dovrebbero dedicare un po ‘del loro tempo, circa un’ora, se non tutti i giorni, un giorno sì e uno no, e venire ad aiutare questi bambini”.

