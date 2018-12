La vita a volte ci mette a dura prova, ci capita di non sentirci all’altezza, di provare sconforto e di gettarci nella depressione più acuta. La tentazione di gettare la spugna è forte. Allora fermiamoci un attimo, facciamo un bel respiro e impariamo a non arrenderci.



Si sa, quando si tocca il fondo, risalire può essere difficile ma se troviamo il coraggio di farlo e di affrontare le nostre paure, alla fine torneremo in gioco più forti di prima.

Ogni giorno, affrontiamo nuove sfide e ostacoli e spesso, non tutti i nostri piani, vanno come vorremmo. Se ci manca quell’incoraggiamento da parte di qualcuno, proviamo a trovare la motivazione in noi stessi, ad essere resilienti.

Ce lo insegna, ad esempio, Mario Benedetti, poeta, saggista, scrittore e drammaturgo uruguaiano che nella sua poesia ‘Non ti arrendere’, traccia il percorso della vita di ognuno di noi.

Ombre, paure, ma anche voglia di buonsenso e di alzarsi il volo. Prendetevi due minuti di tempo e leggete questa poesia, forse può essere il primo passo per cambiare ciò che in questo momento, non vi piace.

Non ti arrendere

Non ti arrendere, ancora sei in tempo

per arrivare e cominciar di nuovo,

accettare le tue ombre

seppellire le tue paure

liberare il buonsenso,

riprendere il volo.

Non ti arrendere perché la vita e così

Continuare il viaggio

Perseguire i sogni

Sciogliere il tempo

togliere le macerie

e scoperchiare il cielo.

Non ti arrendere, per favore non cedere

malgrado il freddo bruci

malgrado la paura morda

malgrado il sole si nasconda

E taccia il vento

Ancora c’è fuoco nella tua anima

Ancora c’è vita nei tuoi sogni.

Perché la vita è tua

e tuo anche il desiderio

Perché lo hai voluto e perché ti amo

Perché esiste il vino e l’amore,

é vero.

Perché non vi sono ferite che non curi il tempo

Aprire le porte

Togliere i catenacci

Abbandonare le muraglie

Che ti protessero

Vivere la vita e accettare la sfida

Recuperare il sorriso

Provare un canto

Abbassare la guardia e stendere le mani

aprire le ali

e tentare di nuovo

Celebrare la vita e riprendere i cieli.

Non ti arrendere, per favore non cedere

malgrado il freddo bruci

malgrado la paura morda

malgrado il sole tramonti e taccia il vento,

ancora c’è fuoco nella tua anima,

ancora c’è vita nei tuoi sogni,

perché ogni giorno è un nuovo inizio

perché questa è l’ora e il miglior momento

perché non sei sola, perché io ti amo.

Dominella Trunfio