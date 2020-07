ForzaAlex! Bebè Vivo e gli atleti paraolimpici cantano ‘Don’t stop me now’ per Zanardi

Tutti insieme per Alex. Gli atleti paralimpici dedicano a Zanardi una versione speciale della sua canzone preferito ‘Don’t stop me now’ dei Queen. Un invito a non mollare.

Da tutta Italia rrivano messaggi di incoraggiamento per Zanardi, che da circa un mese sta lottando di nuovo contro la vita. Per fargli sentire la loro vicinanza, gli atleti paralimpici italiani hanno deciso di mandargli un messaggio speciale.

Ricordiamo che in questo momento Alex è ricoverato in terapia intensiva neurochirurgica presso l’ospedale San Raffaele di Milano.

Il campione era stato dimesso dall’ospedale di Siena dove era ricoverato dal 19 giugno a causa del grave incidente subito ma purtroppo ha avuto bisogno di nuove cure.

Così, per dargli forza gli atleti paralimpici ma anche i cantanti hanno interpretato, ciascuno a suo modo, uno dei suoi brani preferiti: ‘Don’t stop me now’ dei Queen.

“Si tratta di un omaggio realizzato con il cuore per testimoniare l’affetto che lega tutto il movimemto paralimpico a uno dei suoi atleti più rappresentativi. In tanti hanno voluto dare il proprio contributo: Annalisa Minetti, Bebe Vio, Martina Caironi, Daniele Cassioli, Simone Barlaam, Giulia Ghiretti, Mario Bertolaso, Nicole Orlando, Rosa Efomo De Marco, Silvia Biasi, Giulia Aringhieri, Viola Strazzari, Giulio Maria Papi, Giuseppe Campoccio, Alessandro Brancato, Kevin Casali, Simone Cannizzaro, Giada Rossi, Matteo Cattini, una rappresentanza della nazionale italiana di scherma paralimpica e della nazionale italiana volley femminile sorde, Luca Mazzone, Antonino Bossolo. A chiudere il video il Presidente del CIP Luca Pancalli che come messaggio ha scelto di rievocare la regola dei 5 secondi formulata proprio dal campione paralimpico” si legge nel comunicato ufficiale.

La famiglia paralimpica si sta stringendo ad Alex certa di inviargli tutto l’affetto che merita.

Qui il commovente video per Alex Zanardi! #ForzaAlex!

Fonti di riferimento: Comitato Paralimpico

