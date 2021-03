Atlete e pallavoliste scendono in campo con “il pancione”: la maternità è un nostro diritto #IOLOSO,

Le clausole anti-maternità sono una triste realtà nell’ambito del lavoro, triste e molto frequente, seppure taciuta. E il mondo dello sport non è da meno, come ha messo in luce il caso di Lara Luigi, solo uno dei tanti “nei quali alle atlete viene chiesto di perdere il compenso, ogni tipo di benefit e in qualche malaugurato caso persino di riconoscere i danni“.

Ecco perché centinaia di sportive si sono unite per supportare la campagna #IOLOSO promossa dall’Assist, Associazione nazionale atlete, il cui obiettivo è sostenere i diritti delle lavoratrici sportive.

Perché come si legge sulla pagina fb di Assist, “quando un’atleta resta incinta, c’è da sempre la clausola, spesso non scritta, di rinunciare a ogni diritto. Nessuna tutela per un diritto fondamentale. Tutti lo sanno, tutte lo sanno, e chi decide non ha mai fatto nulla o quasi. Non è accettabile! Cambiamo insieme questa situazione vergognosa!“.

Jenny Barazza, Lucia Bosetti, Tania Di Mario, Francesca Zara, sono tantissime le atlete che hanno sostenuto questa importante iniziativa postando le loro foto di protesta. E non sono mancati gli atleti maschi.

Ne vale la pena perché, come sottolinea l’associazione, questa è una battaglia di civiltà che riguarda tutti, non solo le donne.

