Procida eletta Capitale italiana della Cultura 2022, ed esplode la festa

Procida è stata eletta Capitale italiana della Cultura 2022. Per la prima volta il prestigioso riconoscimento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo è stato assegnato ad un piccolo borgo e non a un capoluogo di provincia o regione. L’isola di Procida, che appartiene alla città metropolitana di Napoli, conta poco più di 10.000 abitanti.

A causa delle restrizioni legate al Covid-19, la cerimonia si è svolta online sui canali social del sui canali social del MiBACT. Poco dopo le 10 di stamattina, il ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, ha annunciato il nome della Capitale italiana della Cultura 2022, che riceverà un premio di un milione di euro:

Grande l’esultanza a Procida, che è riuscita a sbaragliare le altre città finaliste: Ancona, Bari, Cerveteri, L’Aquila, Pieve di Soligo, Taranto, Trapani, Verbania e Volterra. A decretare la città vincitrice è stata una giuria presieduta al professor Stefano Baia Curioni.

“Siamo onorati, grazie per questa opportunità storica che senz’altro coglieremo lavorando sodo per rendere orgogliosa l’Italia di questa bella scelta” ha commentato il sindaco di Procida Dino Ambrosino, subito dopo la proclamazione. “Questa enorme gioia rappresenta il sentimento di tanti borghi dell’Italia minore. Penso che Procida possa essere considerata una metafora di tanti luoghi, di tante amministrazioni, di tante comunità che hanno riscoperto l’entusiasmo e l’orgoglio per il loro territorio e che, con questo titolo, vogliono costruire un riscatto importante per le loro terre. Siamo onorati e facciamo complimenti a tutte le altre città di cui pure abbiamo visto i dossier e abbiamo studiato le loro proposte culturali. La cultura, per noi e per loro, può essere uno straordinario detonatore del piano strategico di rilancio”.