Non solo mercatini, 5 cose da fare e vedere a Zurigo per il Natale 2021

Da metà novembre Zurigo si trasforma in un paese delle fiabe, in cui si respira tutta la magia del Natale. Ecco le esperienze da fare e i posti da visitare per un soggiorno indimenticabile

State pensando di pianificare un viaggio all’estero per il periodo natalizio ma non volete andare troppo lontano? Zurigo potrebbe essere la soluzione che fa per voi! Infatti, a partire da novembre questa città svizzera, la cui storia risale all’epoca celtico-romana, si riempie di lucine, alberi di Natale e mercatini. Zurigo, che sorge nell’omonimo cantone, è la città più grande della Svizzera ed è costellata di gallerie, musei ed è una delle più gettonate del Paese per la movida.

Scopriamo cosa fare in questa splendida città, oltre a visitare – naturalmente – i tradizionali mercatini natalizi, che ogni anno affascinano migliaia di bambini e adulti.

I mercatini natalizi da non perdere

Ogni anno a Zurigo vengono allestiti diversi suggestivi mercatini di Natale. Tra i più famosi troviamo lo Zürcher Christkindlimarkt organizzato all’interno della Stazione Centrale. Con circa 150 casette di legno, è uno dei mercatini dell’Avvento al chiuso più grandi di tutta Europa. Impossibile resistere al profumo del vin brûlé per i viaggiatori che scendono dal treno. Al centro della stazione domina la scena uno sfavillante albero di Natale, alto oltre 10 metri e addobbato con migliaia di Swarovski.

Date di apertura 2021: dal 25 novembre al 24 dicembre (h 10.30-21.00)

Invece, il mercatino più antico della città si trova nel cuore del quartiere di Niederdorf. Qui ogni anno vengono artigiani da ogni parte del per esporre le loro creazioni. Vi consigliamo di fare una passeggiata e intrattenervi con gli artigiani. Spesso i proprietari dei negozi del centro storico offrono cioccolatini ai passanti, specialmente ai più piccoli.

Date di apertura 2021: dal 25 novembre al 23 dicembre 2021 (lunedì-giovedì: 11.00-21.00; venerdì e sabato: 11.00-22.00; domenica: 11.00-20.00 )

Passeggiata e pattinata sul ghiaccio al villaggio natalizio “Wienachtsdorf”

Da non perdere l’incantevole “Wienachtsdorf”, villaggio natalizio che sorge nei pressi del Lago di Zurigo, sulla Sechseläutenplatz. A rendere tutto più suggestivo è la cornice del Teatro dell’Opera, la cui facciata si può ammirare mentre si passeggia tra oltre 100 bancarelle, dove si possono acquistare oggetti natalizi e assaggiare dolci e altre specialità gastronomiche del posto. In questo splendido villaggio natalizio viene allestita anche una pista di pattinaggio, quindi il divertimento è assicurato!

Date di apertura 2021: dal 25 novembre al 23 dicembre 2021 (lunedì-sabato: 11.00-22-00; domenica: 11.00-20.00)

Illuminarium, il paese delle meraviglie

Assolutamente da non perdere a Zurigo nel periodo natalizio è l’Illuminarium, un spettacolo di luci e colori che coinvolge tutti i sensi e affascina le persone di ogni età.

L’originale festival si svolge al Landesmuseum Zürich. Mentre nella parte anteriore del museo, accessibile gratuitamente al pubblico, ci sono vari localini e bancarelle gastronomiche, nel cortile si trovano un bar illuminato, un ristorante e bancarelle gastronomiche, nel cortile interno si può assistere ad uno show (della durata di circa mezz’ora) di musica e luci proiettate proiettate sulle pareti e sulle finestre del museo. Si viene praticamente catapultati in un mondo di creature allegre e fantastiche, che vi lasceranno a bocca aperta!

Guardate che meraviglia!

Date 2021: 11 novembre – 30 dicembre

Visita al Kunsthaus

Se vi trovate a Zurigo concedetevi una visita al Kuntshaus, il più grande museo d’arte della Svizzera, che custodisce diversi capolavori di Munch, Picasso, Monet, Chagall, Giacometti, così come rappresentanti celebri dell’espressionismo. Nel museo ideato dall’architetto britannico David Chipperfield potete ammirare anche le opere di alcuni artisti svizzeri contemporanei come Pipilotti Rist e Peter Fischli

Ammirare le luminarie “Lucy” sulla Bahnhofstrasse

Tra le luminarie più belle di Zurigo non possiamo non menzionare quelle che rendono magica la Bahnhofstrasse. Qui ogni anno turisti e residenti assistono all’accensione di “Lucy” (che prende il nome da “Lucy in the Sky Diamonds”, uno dei più grandi successi dei Beatles), una tradizione che dà il via all’Avvento. Il penultimo giovedì di novembre una folla si riunisce per ammirare lo scintillio di oltre 20mila lucine a LED lungo la via.

