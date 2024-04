Hai bisogno di fare il passaporto velocemente? È nata l’agenda prioritaria per il rilascio entro 30 giorni: come funziona

Con l’Agenda prioritaria online si potranno avere passaporti entro 30 giorni in caso di urgenza di rilascio dimostrata: si punta così ad arginare il problema dei ritardi

Per far fronte ai ritardi nei rilasci dei passaporti in Italia e garantire che i cittadini possano ottenere il documento nei tempi previsti, è stata introdotta una nuova procedura chiamata “Agenda prioritaria online”. Questo sistema, attivo dai sistemi telematici dedicati alle procedure di emissione dei passaporti, offre un canale prioritario per coloro i quali devono ottenere il passaporto entro 30 giorni.

L’obiettivo principale di questa iniziativa è quello di ridurre i ritardi e le lunghe attese che spesso si verificano durante la prenotazione online degli appuntamenti presso gli uffici passaporti. La nuova “Agenda prioritaria” divide le prenotazioni in due categorie, distinguendo le corsie veloci da quelle per chi può attendere più a lungo.

Tuttavia, affinché un richiedente possa accedere al canale prioritario, è necessario dimostrare l’urgenza del rilascio del passaporto. Ciò significa che al momento della prenotazione dell’appuntamento, è richiesto di presentarsi presso l’ufficio passaporti con la documentazione che attesti la necessità di ottenere il passaporto in via prioritaria. Questa documentazione può includere biglietti aerei già acquistati, carte che comprovino trasferte per motivi di lavoro o studio o altre necessità urgenti.

Potevano volerci fino a 7 mesi per ottenere un appuntamento in Questura

Nel caso in cui non sia disponibile un appuntamento nemmeno attraverso il canale prioritario, il sistema indirizzerà l’utente verso un’ulteriore alternativa. In questo caso sarà reso disponibile un modulo da compilare, stampare ed esibire allo sportello dell’Ufficio Passaporti insieme alla documentazione attestante la priorità.

Questa richiesta sarà quindi trattata in base all’urgenza rappresentata. Le Questure stanno comunicando l’attivazione di questa nuova procedura attraverso i loro portali online e per la documentazione necessaria è possibile consultare il sito della Polizia di Stato alla voce “Il Passaporto”.

Come detto, questa iniziativa è stata introdotta in risposta ai ritardi significativi riscontrati nel processo di rilascio dei passaporti, che hanno causato disagi e hanno impattato negativamente sui viaggi internazionali e sul settore turistico.

I tempi lunghi o lunghissimi hanno infatti mandato in fumo 167.000 viaggi internazionali per un giro d’affari pari a 300 milioni di euro nel biennio 2022-2023. Lo scorso anno, infatti, potevano volerci fino a 7 mesi per ottenere un appuntamento in Questura.

Fonte: Agenda Passaporti (poliziadistato.it)

