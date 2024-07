Anse aux Meadows: il suggestivo villaggio vichingo da visitare almeno una volta nella vita

Anse aux Meadows: scopri il suggestivo villaggio vichingo Patrimonio dell'Umanità in Terranova, Canada. Un tuffo nella storia da vivere almeno una volta nella vita.

L’Anse aux Meadows è un antico villaggio vichingo situato nella parte settentrionale dell’isola di Terranova, in Canada. Scoperto dall’esploratore norvegese Helge Ingstad e dalla moglie archeologa Anne Stine Ingstad nel 1960, questo sito di importanza storica è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1978.

La scoperta di Anse aux Meadows

Nel 1960, Helge Ingstad, determinato a dimostrare che i vichinghi norvegesi e islandesi avevano raggiunto l’America del Nord molto prima di Cristoforo Colombo, iniziò a esplorare la costa nord di Terranova. Partendo dal presupposto che i vichinghi avrebbero approdato in un preciso punto dell’Oceano Atlantico, Ingstad e sua moglie Anne Stine si trovarono davanti una serie di tumuli rocciosi coperti di muschio. Questi tumuli, apparentemente insignificanti, si rivelarono essere i resti di un antico insediamento vichingo, confermando le loro teorie.

Gli scavi archeologici

Tra il 1961 e il 1968, Anne Stine Ingstad condusse una serie di scavi archeologici che portarono alla luce un villaggio composto da otto edifici. Questi edifici, costruiti con torba e legno, includevano tre abitazioni, una fucina per la lavorazione del metallo e quattro officine per la lavorazione del legno e la produzione di ferro. Gli scavi rivelarono anche numerosi oggetti e utensili vichinghi, datati intorno all’anno 1000, dimostrando la presenza vichinga in Nord America.

Il leggendario Vinland

Molti scienziati credono che l’Anse aux Meadows sia il leggendario Vinland, l’insediamento creato da Leif Ericsson intorno all’anno mille. Secondo le saghe groenlandesi, Leif Ericsson sarebbe partito alla ricerca di una terra ricca di uva e salmoni di cui gli aveva parlato Bjarni Herjólfsson. Le tracce archeologiche suggeriscono che il villaggio ospitava almeno otto edifici, tra cui una segheria che riforniva un cantiere navale.

Tentativi di colonizzazione

Le saghe vichinghe raccontano anche di un tentativo di colonizzazione guidato da Thorfinn Karlsefni. Tuttavia, il villaggio fu abitato solo per tre anni, poiché i coloni abbandonarono il sito a causa dei difficili rapporti con i nativi americani e dei rigidi inverni canadesi.

Come visitare Anse aux Meadows

Oggi, l’Anse aux Meadows è visitabile in ogni momento dell’anno e offre una straordinaria opportunità di immergersi nell’atmosfera vichinga. Il sito comprende ricostruzioni delle abitazioni e delle strutture originali, permettendo ai visitatori di vedere come vivevano i vichinghi. Le tre abitazioni presentano aree per dormire e mangiare, mentre la fucina e le officine mostrano come venivano lavorati il metallo e il legno.

Non è escluso che una delle abitazioni fungesse da locanda per i viaggiatori vichinghi, suggerendo che il villaggio fosse un punto di passaggio per gli esploratori norreni prima di proseguire i loro viaggi. Questo sito non solo rappresenta una pietra miliare nella storia dell’umanità, ma offre anche un’affascinante finestra sulla vita e le abitudini dei vichinghi oltre un millennio fa.

