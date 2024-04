Altro che New York, tutti a Tokyo: il Giappone è molto più economico degli USA!

Il Giappone è in recessione e così Tokyo è sempre più accessibile, divenendo una scelta ottimale per i viaggiatori dal punto di vista economico molto più di New York

La recente dinamica economica tra Tokyo e New York sta portando ad un’inversione di ruoli sorprendente. Mentre la valuta giapponese scivola ai minimi trentennali e il Giappone affronta una recessione, Tokyo diventa sempre più accessibile, posizionandosi al 60° posto nell’indagine annuale sul costo della vita dell’Economist.

Nel frattempo, New York, colpita dall’inflazione, è scivolata al terzo posto, dietro Ginevra e Singapore. Questa situazione contrapposta è evidente anche nei confronti diretti tra le due città. A Tokyo, il costo della vita rimane relativamente basso rispetto a New York, con una differenza significativa nei prezzi degli alloggi e del cibo.

Mentre una camera in un hotel come il Peninsula Tokyo può costare $ 841 a notte, una tariffa simile a New York, come nel Peninsula New York, potrebbe essere quasi il doppio. Anche il costo del cibo è notevolmente più basso a Tokyo rispetto a New York.

Ad esempio, una ciotola media di ramen a Tokyo può costare circa $ 5,62, mentre a New York la stessa ciotola potrebbe costare più del doppio. Inoltre i ristoranti stellati Michelin a Tokyo spesso offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo rispetto ai loro omologhi di New York.

A Tokyo molte attrazioni sono gratuite o a poco prezzo

In termini di attività e svago, Tokyo offre numerose opzioni accessibili o addirittura gratuite. Dai parchi e giardini della città alla visita dei templi e dei santuari, ci sono molte opportunità per esplorare la cultura e la storia di Tokyo senza spendere molto. Anche le attrazioni turistiche come il Tokyo Skytree e il museo di Yayoi Kusama offrono prezzi ragionevoli per l’ingresso.

Questa situazione economica ribaltata sta portando Tokyo ad emergere come un’opzione più conveniente e attraente per i viaggiatori rispetto a New York. La città offre un’ampia gamma di esperienze culturali, culinarie e di intrattenimento a prezzi accessibili, rendendola un’opzione allettante per chi desidera vivere un’avventura senza dover spendere una fortuna.

Insomma, mentre New York sta affrontando tantissime sfide legate all’inflazione e ai costi crescenti, Tokyo sta diventando sempre più accessibile e conveniente, offrendo agli abitanti e ai visitatori un’esperienza ricca di cultura e divertimento a un prezzo vantaggioso. Pronti a partire?

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: New York Post

Ti potrebbe interessare anche: