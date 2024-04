I glamping più belli della Puglia dove rilassarsi fra gli ulivi (e dormire sotto le stelle)

Glamping che passione! State già sognando la vostra prossima vacanza in Puglia ma non sapete dove soggiornare? Ecco 5 strutture per un campeggio di lusso (ma all'insegna della sostenibilità)

La Puglia è una terra splendida che regala panorami da sogno, con scogliere mozzafiato, mare cristallino e ulivi secolari. Se volete organizzare una vacanza per scoprire la sua anima più autentica e immergervi nella sua natura – senza però dormire in uno scomodo sacco a pelo o in tenda – potete optare fra uno dei tanti glamping che soddisfano ogni esigenza.

Ecco la nostra selezione delle strutture più affascinanti e accoglienti del Tacco d’Italia, in cui rilassarvi, farvi coccolare e trascorrere delle notti indimenticabili ammirando le stelle.

Glamping: il connubio perfetto fra comfort e sostenibilità

Per chi ama l’esperienza del campeggio, ma non riesce a rinunciare alla comodità, il glamping (nato dalla fusione delle parole “glamour” e “camping”) rappresenta l’opzione ideale. Si tratta di una nuova frontiera del turismo, in cui convive la bellezza del contatto con la natura e il lusso.

Si può scegliere fra una ricca varietà di proposte, dalle iconiche tende alle roulotte eco-chic passando per le casette di legno. In ogni caso il comune denominatore, oltre alla sostenibilità (dato che generalmente le strutture sono realizzate con materiali a basso impatto ambientale) è il comfort: le strutture in questione offrono servizi tipici degli hotel, fra cui letti morbidi e spaziosi, biancheria, piscine e jacuzzi.

5 glamping per assaporare l’anima più autentica della Puglia

Masseria Cuturi (Manduria, Taranto)

Avete mai desiderato di dormire in un bosco con querce e lecci secolari in una tenda ispirata alla “higge” danese? A Manduria, in provincia di Taranto, è possibile vivere quest’esperienza nei terreni di Masseria Cuturi. Nella struttura, nel cuore del Salento, l’atmosfera è magica. Le tende, interamente arredate con materiali ecosostenibili, sono concepite come open space e offrono tutti servizi necessari per un soggiorno confortevole.

Lo stile e i colori sono in armonia con tutto ciò che circonda la Masseria e all’ombra dei maestosi alberi si trovano pure una piscina comune e un solarium per fare dei bagni di sole e dei tuffi rinfrescanti. Ogni tenda, con un letto matrimoniale e due letti singoli, può ospitare fino a quattro persone.

Lo staff porterà gli ospiti alla scoperta della Masseria iniziando dal vigneto, passando per gli ulivi millenari della Puglia fino alla nostra cantina per fare delle degustazioni dei vini 100% bio.

In questo angolo di paradiso è possibile prendersi cura del proprio benessere e ricaricarsi con massaggio rilassante o una lezione di yoga nel bosco. Ma non solo. Si può optare anche per una cavalcata fra le vigne o sulla spiaggia o per le escursioni nei siti archeologici e storici del Salento.

Torre Rinalda (Marina di Lecce)

Il Glamping Torre Rinalda, situato a Marina di Lecce, è proprio la meta perfetta per chi vuole trascorrere del tempo al mare nel Salento, ma senza rinunciare al comfort. È l’ideale per famiglie e coppie che desiderano un po’ di tranquillità e vogliono godersi la natura a pochi passi dal centro di Lecce, rinomata per la sua architettura barocca.

La Tenda Glamping Safari, dotata di un letto matrimoniale, due letti singoli, aria condizionata, tv e una cassaforte elettronica, offre ai suoi ospiti un mix di praticità ed eleganza per un soggiorno all’insegna del relax. L’angolo cottura interno è attrezzato con forno a microonde e frigo sotto piano con ghiacciaia.

Ogni unità dispone, inoltre, di una veranda coperta a livello arredata con tavolo e sedie e un’ampia area verde con due lettini in cui prendere il sole. Nel servizio è incluso anche l’accesso alle piscine, oltre all’ombrellone e due sdraio a partire dalla seconda fila in spiaggia.

Casa Camilla Journey (Specchia, Lecce)

Nel glamping Casa Camilla Journey – situato a Specchia (Lecce) – potete dormire sotto le stelle, immersi nella natura, con una vista mozzafiato sul mare che si affaccia sulla Grecia e sull’Albania. Situata sotto un uliveto secolare nel cuore di Marina Serra, questa tenda a campana di 5 metri offre una posizione ideale, a soli due passi dalla spiaggia.

All’interno della tenda troverete tutto il necessario per un soggiorno confortevole, tra cui un letto, un frigorifero e comodini. All’esterno, invece, c’è un salottino e un’amaca (per rilassarsi mentre si guarda il mare), insieme a un bagno e una doccia costruiti nella roccia, oltre a una zona barbecue.

Se desiderate un soggiorno che unisce il lusso al fascino rustico, Casa Camilla Journey è l’opzione che fa al caso vostro.

Le Grancìe (Nardò, Lecce)

Le quattro Lodge Suite Tent di Le Grancìe, immerse in un’oasi tranquilla e appartata a Nardò (Lecce), offrono un’esperienza unica, dove la cura degli arredi si fonde armoniosamente con l’ambiente circostante, garantendo un perfetto equilibrio tra comfort e funzionalità. Realizzate con materiali a basso impatto ambientale, le Lodge Suite Tent riflettono l’impegno aziendale per l’eco-sostenibilità e l’ospitalità responsabile. Ogni lodge, con una superficie di circa 50 mq, è dotata di una camera da letto, servizi e una spaziosa veranda coperta, perfetta per momenti di relax all’aria aperta. Il trattamento bed and breakfast include una ricca prima colazione a buffet e il riordino giornaliero dell’alloggio. Nel servizio è incluso l’accesso all’area relax della struttura, comprensiva di piscina, vasca idro-relax e solarium, oltre all’uso delle biciclette, connessione Wi-Fi nelle aree comuni e parcheggio auto. Nella zona glamping, è possibile accogliere gli amici a quattro zampe accordandosi in anticipo con la direzione in modo da vivere un’esperienza ancora più inclusiva e familiare.

Le Lenze (Mattinata, Foggia)

Il Glamping Le Lenze incarna tutta l’essenza della Puglia. Situato a Mattinata (Foggia), nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, questo luogo incantevole dista pochissimo dalle acque cristalline che bagnano le scogliere bianche della Montagna del Sole. Qui, immersi nel verde degli ulivi secolari e nel profumo di una terra ricca e fertile, è possibile vivere un’esperienza unica e autentica.

Tutte le strutture sono perfettamente integrate nel contesto ambientale. Il design degli interni è caratterizzato dall’uso di materiali naturali e colori mediterranei, mentre gli arredi sono sobri e funzionali.

È possibile scegliere fra vari tipi di tende lodge: quella family, che può accogliere fino a 5 persone, quella mini (con un tocco speciale per i bambini) e quella suite, con vasca idromassaggio personale immersa nell’uliveto.

