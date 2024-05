Qui ora si può viaggiare senza documenti: introdotto il “Face Boarding” a Linate (è il primo aeroporto in Europa a farlo)

Basta documenti all’aeroporto di Milano Linate: grazie al riconoscimento facciale i passeggeri potranno accedere ai controlli di sicurezza e ai gate di imbarco

L’aeroporto di Milano Linate ha introdotto una rivoluzionaria innovazione nel campo dei viaggi aerei: il Face Boarding, un sistema di riconoscimento facciale che consente ai passeggeri di accedere ai controlli di sicurezza e ai gate di imbarco senza dover mostrare documenti o carte d’imbarco.

Questa tecnologia, sviluppata da Thales in collaborazione con Sea, è stata inaugurata con grande successo, rendendo Linate il primo aeroporto in Europa a implementare un sistema di sicurezza biometrico di questo genere.

Per il momento il servizio è stato accettato da alcune prime compagnie aeree che hanno aderito al progetto, inclusi nomi importanti come Ita Airways e Sas, ma sarà presto disponibile per tutte le compagnie operanti nell’aeroporto.

Come funzione il Face Boarding

Il funzionamento del Face Boarding è semplice ma efficace. I passeggeri devono prima registrare il proprio documento ai chioschi presenti in aeroporto o tramite un’applicazione dedicata che sarà disponibile dal prossimo mese.

Successivamente, devono procedere alla registrazione del proprio volto. Una volta completata questa fase, i viaggiatori possono accedere ai controlli di sicurezza e agli gate di imbarco semplicemente mostrando il proprio viso ai sistemi di riconoscimento facciale.

Questo sistema offre numerosi vantaggi, tra cui la riduzione dei tempi di controllo e l’eliminazione della necessità di mostrare documenti fisici. Grazie alla tecnologia biometrica, i controlli diventano più rapidi ed efficienti, garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza.

Armando Brunini, amministratore delegato di Sea, ha sottolineato l’intenzione di estendere questo servizio anche all’aeroporto di Malpensa, valutando le tempistiche e le compagnie coinvolte. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha enfatizzato l’importanza di questa innovazione, definendola una testimonianza dell’impegno dell’aeroporto di Linate nel fornire servizi all’avanguardia.

L’introduzione del Face Boarding rappresenta un ulteriore passo avanti nell’ottimizzazione dell’esperienza di viaggio dei passeggeri. Questo sistema, oltre a offrire maggiore velocità e efficienza, garantisce anche la tutela della privacy e dei dati personali dei viaggiatori offrendo loro una migliore esperienza di viaggio.

Milano Linate Airport

